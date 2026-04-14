Preminula dobitnica Grammyja i sestra slavne pjevačice, godinama se borila s teškom bolesti

Moya Brennan, pjevačica i harfistica irske grupe Clannad te starija sestra svjetski poznate glazbenice Enye, preminula je u 73. godini. Od nje se opraštaju kolege i političari, slaveći njezin jedinstveni glas i nasljeđe. Vijest o smrti potvrdila je njezina obitelj, koja je u priopćenju za medije navela kako je preminula mirno, okružena svojim najmilijima u svom domu u Donegalu. Brennan se posljednjih godina borila s plućnom fibrozom, neizlječivom bolešću koja uzrokuje ožiljke na plućima i otežava disanje. Unatoč dijagnozi, nastavila je pjevati i stvarati glazbu do samoga kraja, često nastupajući sa svojom djecom. Iza sebe je ostavila supruga Tima Jarvisa te dvoje djece, kćer Aisling i sina Paula, koji su također glazbenici i često su s njom bili na turnejama.

Rođena kao Máire Philomena Ní Bhraonáin 4. kolovoza 1952. godine, Moya je bila najstarija od devetero djece u iznimno glazbenoj obitelji iz Gaoth Dobhaira, udaljenog područja u okrugu Donegal gdje se i danas govori irski jezik. Njezin otac Leo bio je vođa putujućeg benda, a majka Máire 'Baba' podučavala je glazbu i vodila lokalni zbor. Glazba je bila središte njihova života, a obiteljski pub Leo's Tavern postao je prva pozornica na kojoj je Moya, zajedno s braćom Pólom i Ciaránom te ujacima blizancima Noelom i Pádraigom Ó Dúgáinom, osnovala grupu Clannad 1970. godine. Grupi se nakratko pridružila i njezina mlađa sestra Eithne, koja je kasnije kao Enya ostvarila planetarnu slavu.

Clannad je stvorio jedinstveni zvuk koji je spajao tradicionalne irske pjesme sa suvremenim utjecajima bendova poput The Beatlesa, The Beach Boysa i Joni Mitchell. Nakon pobjede na folk festivalu u Letterkennyju 1973. godine, postigli su uspjeh diljem Europe, posebice u Njemačkoj. Svjetska slava stigla je 1982. godine s pjesmom "Theme from Harry's Game", napisanom za istoimenu televizijsku miniseriju o sukobima u Sjevernoj Irskoj. Ta sjetna melodija postala je međunarodni hit i upisala se u povijest kao prva pjesma na irskom jeziku koja je dospjela na britansku top listu. S njom su, kako piše RTÉ, postali i prvi bend koji je na irskom nastupio u kultnoj emisiji Top of the Pops, čime su irsku glazbu i jezik predstavili globalnoj publici.

Tijekom svoje pedesetogodišnje karijere, Clannad je prodao više od deset milijuna albuma diljem svijeta. Njihova glazba, koja je postala sinonim za keltski zvuk, donijela im je brojne nagrade, uključujući Grammy za najbolji new age album "Landmarks" 1999. godine te nagradu BAFTA za glazbu u seriji "Robin of Sherwood" 1984. godine. Neizbrisiv trag ostavili su i suradnjom s Bonom iz grupe U2 na bezvremenskom hitu "In a Lifetime". Njihove pjesme obogatile su i brojne filmove, među kojima su "Posljednji Mohikanac", "Igre domoljuba" i "Poruka u boci", čime su trajno utkali svoj eterični zvuk u popularnu kulturu.

Uz rad s bendom, Moya Brennan je ostvarila i zapaženu solo karijeru, započevši je 1992. godine albumom "Máire". Tijekom života snimila je više od trideset albuma, a njezini glazbeni suradnici bili su velikani poput Micka Jaggera, Paula Younga, Roberta Planta i Hansa Zimmera, s kojim je surađivala na glazbi za film "Kralj Arthur". U svojoj autobiografiji "Druga strana duge", objavljenoj 2000. godine, iskreno je progovorila o mračnijim razdobljima svog života, uključujući borbu s ovisnošću, te o ponovnom pronalasku vjere koja joj je postala životni oslonac. Bila je poznata i po svom humanitarnom radu kao ambasadorica dobre volje za organizaciju Christian Blind Mission, a jedan od projekata na koje je bila najponosnija bio je Clubeo, večer otvorene pozornice u obiteljskom pubu, gdje je pružala priliku mladim i neafirmiranim glazbenicima.

Od "prve dame keltske glazbe" opraštaju se brojni kolege i javne osobe. Bono, pjevač grupe U2, jednom je prilikom rekao da Moya ima "jedan od najvećih glasova koje je ljudsko uho ikada iskusilo". Bivši irski predsjednik Michael D. Higgins, koji joj je 2019. uručio nagradu za životno djelo, izjavio je kako će "njezino ime zauvijek biti upisano u povijest irske glazbe". Irski premijer Micheál Martin nazvao ju je "ikoničnim irskim glasom", dok je njegov zamjenik Simon Harris odao počast "glazbenoj ikoni jedinstvenog glasa izvanredne ljepote". Njezin doprinos prepoznat je i brojnim priznanjima u kasnijim godinama, uključujući počasni doktorat Sveučilišta u Dublinu 2022. i titulu Osobe godine okruga Donegal 2023., čime je zaokružena karijera koja je zvuk Irske pronijela cijelim svijetom.

*uz pomoć AI