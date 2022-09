nisu imali osiguranje

Mučna priča bivše manekenke: Držali su me na nišanu i silovali. Zbog PTSP-a sam se htjela ubiti, nokautirala sam se

Otkrila je to uoči prikazivanja dokumentarca "Trauma & Me" te dodala da se i danas zbog toga bori s PTSP-om. Kazala je kako si je pokušala oduzeti život zbog toga, no onda je potražila liječničku pomoć.