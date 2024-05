Može li naštetiti šansama za pobjedu Hrvatske? Jedna je novost na Euroviziji mnoge zabrinula

Mnogi fanovi zabrinuti su nakon što je na Instagramu osvanuo dio redoslijeda nastupa u finalu Eurovizije. Naime, nakon press-konferencija iz polufinala, oni koji su prošli u finale do sada su izvlačenjem birali hoće li nastupati u prvom ili drugom dijelu finala, no sve se promijenilo od ovog ožujka. Tada je uvedena nova kategorija "odabir producenta". Upravo naš Baby Lasagna izvukao je taj "izbor producenta".

Izvršni producent Christer Björkman ovako je objasnio zašto su došli do te odluke.

– Želimo napraviti najbolji mogući show i dati svim umjetnicima šansu da zablistaju. Prošlih godina samo s prvim i drugim dijelom mogli ste čuti nekoliko balada u istom dijelu prijenosa i mnogi favoriti nastupali su u istoj polovici. Dodajući fleksibilnost izbora producenta daje mi mogućnost da napravim bolji tempo – kazao je.

No, mnogi fanovi zabrinuti su zbog toga.

"Što to znači? Trebamo li se bojati da ćete oštetiti najveće favorite?", "Bojim se da to nije dobra stvar, bolje bi bilo da je random odabir. Hoće li to utjecati na plasman?", pišu na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Hrvatska ide u finale Eurovizije, naš Baby Lasagna nastupa u subotu u finalu 68. izdanja Eurovizije koje će se održati u Malmö Areni.

