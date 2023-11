Mojmira o stranim radnicima: 'Zamislite da je vašem stricu u Njemačkoj netko rekao da se vrati doma'

Voditeljica i urednica RTL Direkta Mojmira Pastorčić i sinoć je vodila ovu emisiju u kojoj su se našle različite priče. Trenutno najpopularnija tema u Hrvatskoj, ona o otrovanju gaziranim pićima, bila je jedna od glavnih tema u emisiji, a tu je bila i jedna topla ljudska priča. Naime, u RTL Direktu ekipa je predstavila poštara koji radi u Zaprešiću, a podrijetlom dolazi iz Filipina. Nakon priloga u kojem je ovaj poštar pokazao kako se snalazi u Hrvatskoj te otkrio da mu fali obitelj, ali i kako izgleda poštanska služba u njegovoj domovini uslijedio je komentar voditeljice. Mojmira se osvrnula na negativno komentiranje Hrvata i odbojnost prema radnicima iz Azije koje u Hrvatskoj često možemo sresti kao dostavljače hrane. Uz video u kojem jedan građanin vrijeđa jednog stranog radnika, Mojmira je dala svoj osvrt.

- Nekad čovjek zaboravi da živimo u zemlji u kojoj ljudima može smetati simpatični Filipinac i u kojoj mnogi sa strahom i prezirom gledaju na svakog kome koža nije snježnobijela. Pa su se tako neki portali danas mrtvi ozbiljni raspisali da tko nam to nosi poštu, da je Splićane uznemirilo, zabrinulo i šokiralo što im poštu dostavljaju stranci. On samo bleji u sandučiće, stvarno tako piše: čudi se prezimenima i slovima č i ć, ne zna zamislite ni pozdraviti na hrvatskom. To je rasizam i samo korak od onoga što je kakti na zgražanje cijele Hrvatske napravio jedan 'hrabri' Hrvat - započela je, pa nakon snimke mladića koji napada dostavljača hrane i govori 'Go home' dodala:

VEZANI ČLANCI

- A sad se sjetite vašeg strica, ujaka, brata ili sina koji se ono jednom odselio u Njemačku, isto tako u potrazi za boljom plaćom i boljim životom, koji je isto radio za malu plaću za koju Nijemci nisu htjeli. Dok se još nije snašao, dok nije naučio jezik i dok nije znao ulice. Zamislite da vašem stricu Mati netko govori da se vrati doma, da što bleji, da što ne zna njemački i da što nije čuo za umlaut. Zamislite da portali mrzilački pišu da tko je zaposlio te Hrvate? Toga se sjetite idući put kad vam zasmeta zbunjeni Filipinac. A ako mislite da to nije isto, jer stric Mate je bijelac, a poštar nije, onda ste jednostavno rasist: ali ni to nije bez rješenja. Ovaj koji je tukao Filipince i vrijeđao Indijce, na snimci, se čudesno promijenio. U zatvoru je pa sada moli sud da ga pusti na slobodu, kaže dečko da se promijenio i da sad normalno funkcionira sa strancima. Pa vi recite da od hrvatskog pravosuđa nema koristi - rekla je Mojmira.

Inače, voditeljica u emisiji često iznenadi temama kojima se bavi, ali i svojim izdanjima. Jednom prilikom tako je iznenadila svojom jeans kombinacijom, a često se radi i o frizurama ili drugim modnim dodatcima. Jednom je vodila Direkt i bez šminke.

VIDEO Mia Dimšić o zainteresiranosti za Aleksandru Prijović