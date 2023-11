Smilja kod Branka pronašla poruke drugih žena: 'On je ženskaroš'

Show 'Ljubav je na selu' drži pažnju brojnih gledatelja, a u ovoj sezoni neki su se farmeri priključili i naknadno pa su događanja na farmama različita i zbog toga još zanimljivija. Dok neki farmeri, poput Jožefa, još uvijek upoznaju svoje djevojke, neki se već neko vrijeme druže s njima i nalaze pred odlukom koju će damu poslati kući. Drugi, poput Ivana, već biraju s kojom će damom ići na romantično putovanje, a neki su već na romantično putovanje i krenuli. U epizodi emitiranoj u srijedu tako smo mogli vidjeti kako se farmer Radoslav sa svojom izabranicom Irenom provodi u Osijeku, a farmer Branko i Smilja zaputili su se u Split. No, događanja u Splitu nisu išla po planu. Smilja i Branko sreli su se u starom dijelu grada te započeli druženje. Farmer je komentirao da su se dugo nisu vidjeli.

- Jedva sam čekao da je vidim i da dođe u Split da konačno budemo zajedno sami da malo popričamo o svemu - rekao je Branko.

- Branko uvijek jednako izgleda. Jednako se ponavlja kao i uvijek i nema ništa posebno - istaknula je Smilja.

Smilja je pitala Branka i je li mu nedostajala.

- Puno si mi nedostajala - odgovorio je farmer, a kandidatkinja istaknula da su cijelo vrijeme bili u kontaktu, pa iznenadila odgovorom na farmerovo pitanje. Naime, Branko ju je upitao ima li neku tajnu vezu.

- Nemam. Ne želim s tobom vezu pa ne želim ni s drugima. Meni je lijepo i samoj - odgovorila je Smilja, pa uzvratila pitanje.

- Ja sam našao jedino tebe - rekao je on. Smilja je komentirala da Branku stalno mobitel zvoni i poruke mu stižu. On je to porekao, ali je objasnio da se neozbiljno dopisuje s drugim ženama.

- Ti si ta s kojom sam u vezi. Nema druge ni treće - istaknuo je. Tada mu je zazvonio mobitel.

- Jel se Ružica javlja? Daj mi mobitel - rekla je Smilja. On joj je dao mobitel i rekao da nema što kriti. No, kandidatkinja je u njegovom telefonu pronašla mnogo poruka koje su je uznemirile.

- Nemoj lagati. Sad mi lažeš. Kalkulira stalno nešto. Za mene je on teški ženskaroš - rekla je, a Branko se opravdavao da su žene koje mu se javljaju strankinje te da on en razumije druge jezike.

- Ženi koja je lijepa ne mogu odoljeti - dodao je.

Inače, u epizodi emitiranoj u srijedu posebno je zanimljivo bilo na Miroslavovoj farmi. On je svoje dame poveo u vrt kako bi zalile njegove rajčice, no njihova zainteresiranost malo ga je naljutila pa ih je brzo napustio. Dragana je zaključila kako je sigurno ljut na Jasminu jer je i njegovom bratu pokušala nametnuti svoje mišljenje kako je Gabi premlada za Miroslava. ''I on je dosta nezreo. Njemu zapravo treba žena koja će mu biti rob, a ti si idealan materijal, ti nemaš svoje ja'', Jasmina je poručila Gabi.

''On traži životnu suputnicu koja će mu biti podrška u svemu'', Gabi je odgovorila. Miroslav je kasnije svoje dame odveo na bazen, no on je sve vrijeme samo posvećivao Gabi. ''Gabrijela je djelovala kao da je zvijezda dana... Misli da svi gledaju u nju, da je sada glavna'', Jasmina je opet 'podbola' konkurenciju.

Nakon toga, Miroslav je cure odlučio povesti na jahanje, a Jasmina i Dragana odlučile su cijelu vožnju šutjeti.

''Želimo ih testirati. Čini nam se da se došaptavaju, da Gabrijela neke stvari dozna i prije od nas dvije'', Jasmina je otkrila taktiku.

''Odmor za uši! Ali bila je jako napeta situacija, jako neprimjereno i nekulturno'', Gabi je smatrala. Miroslav i ona kasnije su se odvojili kako bi porazgovarali nasamo, a farmer joj je priznao kako su tenzije počele otkako je ona došla.

