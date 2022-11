Mnogima najljepša žena 90-ih pozirala za naslovnicu magazina bez donjeg rublja, komentari ne staju: 'Ikona'

Manekenka Cindy Crawford (56) krajem 80-ih bila je jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu, a mnogi se dive njenoj ljepoti i danas. Bivša manekenka, a danas poslovna žena pozirala je za naslovnicu poljskog izdanja časopisa Vogue i oduševila svoje obožavatelje.

Cindy je pozirala u crnoj toaleti s dubokim prorezom ispod koje nije nosila donje rublje, a pokazala je svoje duge vitke noge i fantastičnu manekensku figuru. Za fotografije je zaslužan argentinska fotografkinja Paola Kudacki koja stoji iza brojih kampanji u kojim su se našle svjetske zvijezde poput Beyonce i Serene Williams. Uz fotografiju na naslovnici kratko stoji riječ ''Ikony'' odnosno ''ikona'' budući da se radi o jednoj od najpoznatijih manekenki.

''Wow'', ''Savršena'', ''Diva'', ''Ljepotica'', ''Čudo'', ''Kakva naslovnica!'', ''Klasika'', ''Zgodna žena'', ''Ona ne stari'', ''Divota'', samo je dio komentara.

Inače, Crawford još uvijek izaziva divljenje gdje god se pojavi, a i paparazzi je prate u stopu. Manekenka je zadržala svoju vitku figuru unatoč tome što je mama. Cindy ima kći Kaiu Gerber (21) i sina Presleya (23) koji su se već bacili u manekenske vode. Jedini u obitelji koji se ne bavi ovim poslom je otac Rande koji je poduzetnik.

Manekenka je svog supruga upoznala na jednom vjenčanju i odmah su se sprijateljili, a tada su oboje bili zauzeti. Prije nego što su započeli romantičnu vezu dobro su se upoznali i prije svega su bili prijatelji. Vjenčali su se na Bahamima 29. svibnja 1998. godine, a manekenka je pred oltar stigla bosa na plaži, prije braka s Gareberom na vrhuncu slave bila je udana za glumca Richarda Gerea.

-Roditeljstvo je najteži i najisplativiji posao. Rande i ja učinili smo da se naša djeca osjećaju uključenima. Ako bismo imali prijatelje na večeri, sjedili bi s nama i mislim da im je to dobro poslužilo. Oduvijek im je bilo ugodno biti u blizini starijih ljudi i postavljati pitanja. Što bih mogla učiniti bolje? Želiš učiniti sve za svoju djecu, ali kad se povučem i oni mi dođu po savjet, vjerojatnije je da će me poslušati. Kad to ponudim neželjeno, to ih jednostavno živcira- kazala je Crawford u jednom intervjuu.

