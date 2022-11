Sin Ivice iz 'MasterChefa' završio u bolnici dok se on natjecao u emisiji

Pobjednica ovotjedne borbe za imunitet je Petrinjka Lucija Davidović kojoj je nakon niza izazova uspjelo pripremiti jelo bez greške. Njezine mini lasagnice koje je pripremila s namirnicama koje su ostale, jer je dobila priliku birati zadnja, osvojile su nepca chefova Stjepana Vukadina, Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića.

Prvi izazov koji je najbolja šestorka iz prošlog izazova - obje Lucije, Anita Vuković, Lora Cepetić, Matea Alduk i Ivica Višić – morala uspješno odraditi bio je pogoditi što više sastojaka u gulašu. U dvije minute na papir su morali napisati sve sastojke iz gulaša koji su kušali. Neke su namirnice bile očekivane, a neke je žiri dodatno stavio u gulaš kako bi vidjeli hoće li ih kandidati prepoznati.

''Stvarno je ukusno, nije to kao kad se doma sprema, ima tu dosta zamki'', rekao je Ivica nakon što je probao gulaš. Lucija Davidović kod kuće često priprema gulaš pa je jako sretna sa zadatkom koji su dobili. ''Zaboravila sam na neke bazične namirnice. Možda i flopnem'', rekla je Lucija kada su drugi počeli nabrati osnove u gulašu poput vode, soli, papra…

''Obožavam gulaš i često ga radim, ali moj je gulaš jednostavan'', ispričala je Lora. Za razliku od nje, Lucija Kerečin inače ne priprema gulaš, a dok je sastavljala popis namirnica iz ovog koji je kušala, Luka Marin s galerije komentirao je kako joj kosa upada u zdjelicu s hranom.

Matea je posljednja došla pobrati gulaš, pa se Stjepan našalio kako budući da je zadnja, mora pojesti cijelu zdjelu gulaša u dvije minute. ''Može za direktan prolazak dalje?'' uzvratila je Matea. Žiri je tražio detaljan naziv namirnica, no nisu svi tako pisali na svoje papire, a onda su im rekli i koja je glavna namirnica u gulašu - teletina. ''Iznenađuje me da sam jedina to pogodila, jer svi su rekli da rade gulaš doma'', kazala je Lucija Kerečin. Jedina je vodu na popis korištenih namirnica stavila Lora.

Najmanje pogođenih namirnica imala je Matea - njih devet. Najviše 13 pogođenih namirnica imala je Lucija Kerečin.Kada je završio taj dio natjecanja, žiri ih je počastio gostovanjem poznatih mesara – braće Čučković, koji su kandidatima pokazali kako se trančira junetina. Objasnili su im da su, primjerice, juneća prsa primarno korištene za juhu, da se od gornjeg dijela prsa radi brisket ''jako fin komad za dimljenje'' te da nema tog dijela koji se ne koristi.

''Najkorisniji mi je bio taj odnos mesara prema životinji, gledati na koji se način barata nožem. Bio mi je jako lijep dan i lijepa edukacija'', kazala je Lora.

Nakon masterclass lekcije, dobili si svoj komad mesa na radne jedinice - svinjski kotlet. Morali su odvojiti kosti i žile te napraviti čisti laks kare. Za to su dobili svega deset minuta. ''Po meni ni sat vremena bi bilo dosta'', rekla je Lucija Kerečin koja nema puno iskustva s mesom. Prilikom rada s mesom, Luka Marin opet je primijetio njezinu kosu nad mesom. Unatoč silnom trudu, ni ona ni Lora nisu završile na vrijeme.

''Bilo mi je poznato, to sam radio, tako da stvarno nisam imao nikakvih problema. Relativno sam brzo riješio zadatak'', rekao je Ivica koji je najbolje odradio ovaj zadatak, a najlošije Lucija Kerečin. S obzirom na to da je morala na galeriju, a imala je prednosti koju joj je dao žiri, svoju je prednost mogla nekome dati, a dala ju je Ivici. ''Treba mu moralni bust i nadam se da će mu dobro doći'', obrazložila je svoju odluku, jer Ivičin sin završio je u bolnici, pa mu je bilo teže biti koncentriran na kuhanje.

U finalnoj fazi pred njima su bile namirnice ispod zvona. Pod prvim zvonom bila je pasta, pod drugim plata, pod trećim punjeno povrće, a pod četvrtim burger. Prednost koju je imao Ivica, je ta da odluči tko prvi dolazi po namirnice i izabere namirnicu za sebe. Koga dopadne punjeno povrće i tjestenina ima na raspolaganju za kuhanje 45 minuta te mora pripremiti jednu porciju, dok su oni koji su odabrali burgere i platu na raspolaganju imali 25 minuta i morali napraviti 3 porcije od svega.

Anita je uzela punjeno povrće, pa je za Luciju ostala tjestenina. ''Blackout'', komentirala je Lucija. ''Ne mogu raditi bolognese, kuglice su isfurane. Ne znam ni sama što bih napravila da zadivim žiri'', dodala je. Kandidati su mogli uzeti i dodatne namirnice, broj im nije bio ograničen, ali sve što su uzeli, morali su iskoristiti.

Iako je u početku zazirala od plejtinga, Anita je ovoga puta uživala u tom dijelu, pa si je i ostavila posljednjih deset minuta za slaganje tanjura.

Ivica je u zadnjoj sekundi na tanjur stavljao ajvar dok su drugi navijali za njega. ''Uveo si novi pojam serviranja, lakat serviranje'', komentirao je Damir. ''Toliko sam uživao i toliko mi je drago da sam uspio u 25 minuta izbaciti tanjur'', rekao je Ivica. Lucija Davidović objasnila je žiriju da je napravila improviziranu lasagnicu sa salatom od paprike i češnjaka. ''Htjela sam dobiti sočnost lasagne, ali na neki drugi način'', rekla je.

''Mislim da su moji burgeri vrijedni imuniteta. Ajmo se molit bogovima hrane i imuniteta da dobijem imunitet'', našalila se Lora. Damir je smatrao da je njezin hamburger bio dobar, ali da je mogao biti i bolji. ''Prva stvar su peciva, nemoj ih nikada stavljati u pećnicu, okreni ih na tavi, jer u pećnici ih sušiš sa svih strana'', rekao joj je Damir te dodao da se na vrući sir ne stavlja salata, jer ona tako odmah uvene.

Žiriju se najviše svidjelo Lucijino jelo te su joj dali imunitet. ''Najsretniji sam na svijetu jer je moja Lucika osvojila imunitet'', rekao je Nikola. ''Ovo je osjećaj moje osobne pobjede da dokažem da mogu i da znam što radim'', istaknula je Lucija.

