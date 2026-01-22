Suprug Blanke Vlašić ne prestaje šokirati: 'Vodim popis svih partnerica koje sam imao'

Odnos Blanke Vlašić i belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta od samog je početka izazivao velik interes javnosti. Iako su svoju vezu dugo držali podalje od očiju medija, vijest o njihovu vjenčanju u svibnju 2022. godine mnoge je iznenadila. Iste godine dobili su i sina Monda, čime su započeli novo životno poglavlje između Hrvatske i Belgije. No, ono što je njihov brak učinilo posebno intrigantnim jest Van Guchtovo javno priznanje da ne žive u klasičnom, tradicionalnom braku. U više je navrata otvoreno govorio kako on i Blanka imaju dogovor temeljen na povjerenju i iskrenosti te da njihov odnos funkcionira kao otvoreni brak. Naglasio je da Blanka zna za njegove druge partnerice, iako detalje ne dijele, te da takav način života za njih nije tabu.

Takve izjave izazvale su burne reakcije u javnosti i brojne špekulacije o stanju njihova odnosa. Dodatna nagađanja potaknule su i Blankine rijetke javne pojave bez vjenčanog prstena, no bivša atletičarka o privatnom životu uglavnom šuti i ne komentira medijske napise. Belgijski mediji Rubena su povezivali i s drugim ženama, no službene potvrde o narušenom braku nikada nije bilo. Ruben je gostovao u jednom podcastu u kojem je govorio o svojim vezama i jedna izjava je posebno odjeknula.

„Vodim popis svih partnerica koje sam imao“, kaže Van Gucht. „I to ne zato što sam ponosan na broj, nego više iz romantičnih razloga. Ne želim nikoga zaboraviti.“ Van Gucht je također naveo da uz imena ne dodaje citate niti brojke te da se radi isključivo o imenima. U to vrijeme nije želio otkriti koliko je popis dugačak, no u emisiji De Weekwatchers postavljeno mu je pitanje koliko ih je bilo, a Van Gucht to nije mogao poreći: „Ima ih 69, a nedavno je dodano još jedno ime.“ Unatoč brojnim komentarima i kontroverzama, Blanka i Ruben ostaju dosljedni svojoj odluci da intimu zadrže za sebe.