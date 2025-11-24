Mladi skladatelj i dirigent već osam godina vodi i Big Band Bjelovar i upravo je s njima objavio drugi album

Dirigent i skladatelj Bruno Bišćan nedavno je s Big Bandom Bjelovar objavio novi album "Clowning Around" na kojem se nalaze tri Brunine originalne kompozicije i jedna za koju je napisao aranžman.

- Iako ih je samo četiri, svaka je pomno razrađena i nosi bogatu priču. Želio sam da svaka skladba ima dovoljno prostora za stvaranje složene atmosfere i da solisti dobiju priliku u potpunosti se izraziti. Zato album, iako nije dug po broju pjesama, pruža zaista bogato i cjelovito glazbeno iskustvo - ističe skladatelj te naglašava da je na albumu radio godinu i pol.

- Ideje za album zapravo su se razvijale puno duže, jer već osam godina vodim Big Band Bjelovar i ovo je na neki način zaokruživanje mog dosadašnjeg rada s njima. Kroz tih osam godina dobro sam upoznao ansambl i naučio kako najbolje pisati glazbu koja će istaknuti njihove kvalitete i solističke mogućnosti članova. Velika je stvar što je Big Band Bjelovar, koji je krenuo kao amaterski bend, sada izrastao u poluprofesionalni orkestar koji okuplja vrhunske glazbenike s hrvatske i regionalne scene. Objaviti već drugi studijski album, a ovaj put isključivo s mojim kompozicijama i aranžmanima, veliki je uspjeh i za orkestar, ali i za naš grad Bjelovar - ističe Bišćan koji je na albumu radio i sa Zvonimirom Bajevićem, Miroslavom Konopom i Milom Kutlešom, braćom Domazet, te Janom Lovšinom i Alenom Fekonjom.

Brunu pitamo i kakve su reakcije publike.

- Svjestan sam da kompozicije koje sam napisao možda nisu za svakoga, jer imaju suvremeniji zvuk jazz orkestra i istražuju nove smjerove unutar big-band tradicije. Kao mladi skladatelj volim isprobavati nove stvari i ponekad se upuštam u nešto što nije klasično. Ne mogu reći da uvijek sve ispadne savršeno, ali zadovoljan sam rezultatom i time kako glazba zvuči. I kritike su to prepoznale - glazba je kompleksna, slojevita i kroz pažljivo slušanje slušatelji mogu otkriti emocije i priče koje sam želio prenijeti. Uvijek je lijepo vidjeti da se publika povezuje s tom pozadinskom pričom i pronalazi svoj način slušanja. Jazz zajednica prepoznala je vrijednost ovog albuma i osobno sam dobio mnogo vrlo pozitivnih reakcija, ponosan sam što smo napravili ploču koja stoji iza onoga što jesmo - ističe glazbenik čiji je rad ovjenčan i priznanjima cijenjenog jazz magazina "DownBeat".

- Moj aranžman za "Ruby, My Dear" osvojio je DownBeat Student Music Award 2023 - Outstanding Arrangement (Large Ensemble/Big Band), a naslovna skladba "Clowning Around" dobila je DownBeat SMA 2025 - Outstanding Composition (Large Ensemble). To su za mene velike potvrde rada i truda, ali i motivacija da nastavim dalje. Nagrade donose priznanje, no najvažnije mi je što su i kolege i publika prepoznali vrijednost onoga što smo stvorili. Ujedno je to lijepa stvar i za hrvatsku jazz zajednicu, ime našeg orkestra u tako uglednom kontekstu znači puno svima nama - govori Bruno koji je u početku želio svirati gitaru, no zbog manjka mjesta završio na saksofonu, a od 2018. godine vodi Big Band Bjelovar.