Mladenci su bili potpuno šokirani kada se usred njihovog prvog plesa pojavio gost kojeg nisu očekivali

Pjevač Jacques Houdek (40) na Facebooku je podijelio snimku s jednog vjenčanja. Naime, Jacques je bio gost iznenađenja na tom vjenčanju, a pojavio se na kraju prvog plesa. Mladenci su plesali na pjesmu Ive Robića 'Samo jednom se ljubi', a kamere su snimile Houdeka kako dolazi podij pred kraj pjesme. Par nije skrivao iznenađenje i šok.

"SAMO JEDNOM SE LJUBI. Nit’ su mladenci znali što ih očekuje za kraj prvoga plesa nit’ je bend znao da ću uletjeti na toj pjesmi. Spontana odluka u trenutku - jer život nam to omogućuje, i baš bismo tako trebali češće prihvaćati tu igru … i tad srce izgara…Kad se taj plam izgubi, tad i prestaje sav žar", napisao je Jacques uz video koji je podijelio.

Video je na Facebooku lajkalo preko 500 ljudi, a jedna pratiteljica napisala je kako bi se onesvijestila od sreće da se to njoj dogodilo.

Houdek je nedavno na svom Facebook profilu objavio je mali nagradni natječaj u kojem je od svojih pratitelja tražio da mu napišu vic o njemu, a one najbolje će nagraditi pizzom. Kako je i zašto donio odluku o ovom natječaju Jacques je objasnio gostujući u Dnevniku Nove TV.

- To je jedan svojevrsni društvenim eksperiment koji smo moj tim i ja odlučili provesti za naše interne potrebe i ovim ću se putem zahvaliti svima koji su sudjelovali i ljudima koji su znali viceve i onoj većini koja je stala u obranu moje časti i dostojanstva, upravo je to pokazao ovaj društveni eksperiment, da je ipak puno više ljudi kojima je stalo do moje glazbe, da je moja osobna borba ipak periferna i nije toliko bitna - objasnio je Houdek i ispričao je koji je najsmješniji vic čuo o sebi: Jacques je samo jedan, za drugog jednostavno nema mjesta. Kasnije je Jacques objavio i dobitnike ovojg natječaja i nakon što je detaljno pročitao sve komentare otkrio je kojih troje obožavatelja su nagrađeni pizzama.

VIDEO Ivana Kindl progovorila o svojoj borbi s bolesti, sprema se na operaciju: "Bolovi su se s vremena na vrijeme pojačavali"