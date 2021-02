Mladen Grdović zbog pijane vožnje kažnjen s 15 tisuća kuna i zabranom upravljanja vozilima

Zadarski pjevač Mladen Grdović (63) proglašen je krivim zbog vožnje u pijanom stanju uoči Božića, piše 24 sata. Naime, na Općinskom sudu u Zadru kažnjen je novčanom kaznom od 15 tisuća kuna te su mu izrekli zabranu upravljanja motornim vozilima na četiri mjeseca.

Grdović se može žaliti na presudu.

Podsjetimo, Zadranin je s 2.33 promila alkohola u krvi 20. prosinca sjedio za volanom svog Mercedesa kada ga je zaustavila zadarska policija, a očevidci tvrde da je vozio "malo naprijed, malo natrag" po zadarskom Bulevaru. Priveli su ga te zadržali do otrježnjenja, a onda ga uz optužni prijedlog izveli pred Prekršajni sud te zatim pustili.

- Vozač je smješten u službene prostrije policije do otrježnjenja nakon čega je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje te je priveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda uz Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama - istakli su iz policije tada.

Inače, Općinski sud u Zadru ranije je ovog mjeseca presudio u korist Mladena Grdovićev nakon što je njegova bivša supruga Brankica od njega, nakon brakorazvodne parnice, tražila da joj mjesečno isplaćuje apanažu u iznosu od 15.000 kuna.

Takav su sporazum potpisali 28. kolovoza 2019. kod javnog bilježnika, a prema sudskoj presudi pjevač se obvezao da će svojoj banci dati trajni nalog da se s njegova računa od 1. rujna 2019. godine svaki mjesec taj iznosi isplaćuje Brankici na račun, i to za cijelog njezina života.

Međutim, kako je 24 sata jučer pisao, Mladen je ispraznio račune i dogovoreni iznos se nije prebacivao na račun njegove bivše supruge. Ona ga je tužila za dug od 45.000 kuna koji je nastao u tri mjeseca, a na to je Grdović uputio žalbu, a Brankica je na kraju tužbu kojom je htjela naplatiti dug - povukla.

Zadarski pjevač kazao je da nema pojma o čemu se radi.

- Ma nemam pojma o čemu je riječ i baš sad pitam Brankicu što je to, ali se ni ona nije mogla odmah sjetiti. To je njezina tužba od prije dvije-tri godine, ali u međuvremenu smo nas dvoje sve dogovorno podijelili, svu stečevinu. - rekao je za 24 sata Grdović i dodao kako je on opet u dobrim odnosima s bivšom. - Vrijeme provodimo u dugim šetnjama s psićima, a kod kuće Brankica gleda filmove i serije, a ja utakmice - naglasio je Grdović i dodao kako zajedno idu u šetnje i zbog pandemije su sveli kontakte s drugima na minimum, a on ne planira objavljivati nove pjesme dok se situacija s pandemijom korona virusa ne smiri.