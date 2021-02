Neda i Marina imaju zajednički show: 'Ne mislim da je Dora namještena, ali shvaćam frustracije"

Glazbenica Neda Parmać (35) i komičarka Marina Orsag (41) imale su zapažene nastupe u prošloj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato", a druženje su nastavile i nakon snimanja. Ove subote tako će održati novi projekt pod imenom "Comedy Music Show". Svojim najboljim forama na temu muzike i raznih izvođača, nasmijat će nas Marina Orsag i Vlatka Mifka, a Gelato Sisters koje tvore Neda Parmać, Sanja Parmać i Jana Valdevit pjevat će obrade poznatih hitova.

- Marina I ja smo se upoznale prije 15-ak godina, ali ona se mene ne sjeća. Nismo se družile prije showa. Drago mi je da sam sudjelovala u TLZP, pogotovo sad u ovo vrijeme kad ne radimo. Neki ljudi su se podsjetili da postojim, a i stekla sam novu prijateljicu, kazala nam je Neda.

- Nakon zajedničkog druženja i shvaćanja da je Neda skroz blesava osoba, počeli su mi se u glavi stvarati razni načini suradnje, pa tako i ovaj show. Početni koncept koji ćemo pokazati u subotu će biti red glazbe, red smijeha, red zajedničkog zafrkavanja, ali svakako će se razvijati dodatno kako će show dobivati nove izvedbe, dodala je Marina.

- Naši koncerti kao i Marinin stand up je uvijek interaktivan. Neke se stvari ne mogu planirati ali ono što mi kao Gelato sisters očekujemo i priželjkujemo je da ekipa s nama pjeva, pleše i da se zabavlja, nadovezala se Neda Parmać.

Zanimljivost ovog showa za koji se ulaznice prodaju u sustavu Entrio je da će Neda, Marina i ostatak ekipe moći vidjeti i čuti 15 gledatelja, koji će tako dobiti priliku da i sami sudjeluju u showu.

- Spominjat ćemo vrste glazbenih žanrova, raditi obrade pjesama i spominjati neke od naših pjevača i pjevačica, poput Maje Blagdan, Olivera, Amire Medunjanin, otkrila nam je Marina i dodala kako se nadaju da će uskoro ovaj show izvoditi i uživo širom Hrvatske. Lani je nakon pandemije i potresa zatvorila svoj Studio smijeha, a kako nam je rekla, male su šanse da se ponovno otvori.

- Trenutno je zatvoren i ne znam iskreno kada će se ponovo otvoriti jer je i prije pandemije i potresa bilo teško održavati cijeli projekt, a sada nakon je još teže. Međutim uvijek postoji opcija da se klub ponovo vrati i nadam se da ćemo u tome uspjeti i da ćemo naći adekvatan prostor i suradnike za to. Međutim trenutno je, nakon stvaranja scene, moj fokus na vlastitoj karijeri te promociji ženske stand up scene, rekla nam je Marina.

Neda Parmać je s grupom Feminnem dva puta nastupala na Eurosongu, pa je bilo zanimljivo čuti i njeno mišljenje o aktualnoj Dori.

- Moj favorit za pobjedu prije samog natjecanja je bila Nina, ali tu sam dosta subjektivna obzirom da se radi o djevojci sa iznimnim glasovnim sposobnostima. Međutim, nakon što sam odgledala Doru i sve kandidate, mogu samo konstatirati da je ovo jedna od jačih Dora i da su svi bili odlični. Kako vikendom radim nisam gledala Voice i nisam znala kako tko pjeva tako da sam se ugodno iznenadila sa većinom natjecatelja.

Albina je imala najkompetniji nastup i obzirom da je ovo prvi put nakon Feminnem da je netko osvojio najviše glasova žirija i publike smatram da je njezina pobjeda i više nego zaslužena. Ne mislim da je Dora namještena, ako me to pitate, ali mogu shvatiti svačije frustracije pogotovo kad sve radiš sam, ali to ne opravdava neke stvari. Ja bih sve ovo pripisala mladosti i nastavila bih dalje sa životom, zaključila je Neda Parmać.