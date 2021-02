Zijah Sokolović nakon borbe za život otpušten s bolničkog liječenja: 'Nadam se da će sve biti dobro'

Poznati bosanskohercegovački glumac i redatelj Zijah Sokolović (70) danas je, zahvaljujući blagovremenoj intervenciji liječnika Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Srpske, otpušten sa bolničkog liječenja, nakon čega je u dobrom raspoloženju otputovao iz Banja Luke, piše Avaz.

Iz Dječjeg pozorišta Republike Srpske navode da je publika sinoć bila uskraćena da svojim aplauzom na premijeri zahvali Sokoloviću za divnu predstavu "Djevojčica i drvo", koju je režirao, jer je zbog srčanih tegoba hospitaliziran na UKC Srpske.

- Na terapiji sam, u toku je vizita. Nadam se da će sve biti dobro – kratko je kazao Sokolović novinarima Avaza nakon hospitalizacije. Podsjetimo, krajem prošle godine Sokolović je prebolio koronavirus, a uspješno se oporavio u beogradskoj bolnici.

- Za jednu noć promijenila se svakodnevica. Prošao sam infektivnu kliniku, intenzivnu njegu i smješten sam u bolnicu. Tu sam proveo 15 dana. Jučer sam otpušten iz bolnice, trenutno sam u kućnoj izolaciji, kazao je Sokolović i zahvalio se osoblju beogradske bolnice dr. Dragiša Mišović kao i "požrtvovanim i veselim medicinskim sestrama" za koje je rekao da su suvremeni robovi današnjice.

- Sada razmišljam, šta sam nepovratno izgubio koronom, šta sam zagubio, a mogu povratiti i što sve trebam ponovno naći , a da ne zaboravim. Molim vas, nosite maske. Do kazališta, do predstave, do glumca, zaključio je glumac.