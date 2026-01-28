Naši Portali
PODRŠKA S TRIBINA

FOTO Tko je tajanstvena djevojka Zvonimira Srne? Ljepotica s tribina osvojila srce našeg rukometaša

Malmo: Igrači Hrvatske u zagrljajima nakon pobjede protiv Švicarske
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
28.01.2026.
u 17:48

Jedan od ključnih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, Zvonimir Srna, zbog puknuća mišića neće moći pomoći suigračima u borbi za medalju

Hrvatska je u Malmö Areni pobjedom nad Slovenijom stigla na korak do polufinala kojeg će danas pokušati izboriti protiv Mađarske, no cijena tog trijumfa pokazala se skupom. Naš ponajbolji igrač Zvonimir Srna s bolnom grimasom ostao je ležati na parketu. Odmah je bilo jasno da se radi o nečem ozbiljnom, a kada je teren napuštao u suzama, dok su kamere zabilježile i emotivnu reakciju njegove sestre na tribinama, cijeloj je dvorani zastala knedla u grlu. Dan nakon utakmice, detaljni pregledi magnetskom rezonancijom potvrdili su najcrnje slutnje - Srnu smo izgubili do kraja turnira. 

Da ne bude sve tako crno, pobjede hrvatskih rukometaša često otkrivaju njihovu privatnu stranu, a posebnu pažnju privukli su emotivni zagrljaji Zvonimira s tajanstvenom djevojkom na tribinama. Nakon ključnih utakmica, snažni lijevi vanjski redovito trči u zagrljaj obitelji i ljepotici koja ga vjerno bodri. Iako par čuva svoju privatnost, njezino je lice postalo poznato navijačima koji se pitaju tko je ona, a na fotografiji ispod vidimo je sa Srnine lijeve strane.

Malmo: Igrači Hrvatske u zagrljajima nakon pobjede protiv Švicarske
25.01.2026., Malmo Arena, Malmo, Svedska - EHF Europsko prvenstvo 2026., drugi krug, skupina II, Hrvatska - Svicarska. Igraci nakon utakmice u zagrljaju sa svojim partnericama Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Riječ je o Dori Galić, samozatajnoj djevojci koja, baš kao i Zvonimir, dolazi iz Metkovića. U dugogodišnjoj su vezi koju uspješno drže podalje od reflektora. Oboje imaju zaključane profile na društvenim mrežama, a Zvonimir je tek u rijetkim prilikama podijelio zajedničku fotografiju. Dora se ne eksponira u medijima, zbog čega je i stekla epitet "tajanstvene", no njezina predanost govori više od riječi.

Hrvatski igrač utakmice protiv Francuza ljubi samozatajnu Doru, a stric mu je legendarni kapetan vatrenih
Malmo: Igrači Hrvatske u zagrljajima nakon pobjede protiv Švicarske
Dora je bila među najglasnijima na tribinama tijekom posljednjih velikih natjecanja, a fotografi su je često snimili u društvu Zvonimirove majke Ivane i sestre Antonele, studentice medicine. Ta bliskost s obitelji i emotivni zagrljaji nakon utakmica simbol su njihove čvrste veze. Snažna obiteljska podrška ključ je Zvonimirova uspjeha. Rođen je u sportskoj obitelji - otac Renato bio je vratar, a majka Ivana rukometašica od koje je naslijedio ljubav prema sportu. Zanimljivo je da je nećak legendarnog kapetana Vatrenih Darija Srne. Uz takvu pozadinu, ne čudi što mu je stabilnost u privatnom životu, koju je pronašao s Dorom, iznimno važna za njegove igre na terenu.
