NERASKIDIVA VEZA

VIDEO 'Uvijek te gledam kao da si moje dijete': Severina posvetila emotivnu objavu važnoj osobi

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
28.01.2026.
u 19:40

Severina je dirljivom rođendanskom čestitkom upućenom dugogodišnjoj suradnici Vedrani Vasić još jednom otkrila dubinu njihova odnosa koji traje od djetinjstva

Naša najpopularnija glazbenica Severina je na Instagramu ganula pratitelje objavom posvećenom jednoj od svojih najbližih osoba, njezinoj PR menadžerici Vedrani Vasić. Uz video kompilaciju zajedničkih trenutaka, ispisala je riječi koje svjedoče o posebnoj vezi. - …jer uvijek te gledam kao da si moje dijete, ona koju sam zvala "pametnica"… i zbog toga Vedrana nije slučajno baš Vedrana, al' taj vodenjak u znaku. Sretan rođendan, mila @vasicvedrana - poručila je Seve.

Odnos Severine i Vedrane seže daleko dublje od posla. Prijateljstvo im traje desetljećima, još od Vedranine dvanaeste godine. Ta činjenica daje posebnu težinu pjevačicinim riječima i objašnjava zaštitnički karakter njihove veze. Vedrana je, naime, čvrsto stajala uz Severinu tijekom najtežih životnih razdoblja, od pravnih bitaka oko sina Aleksandra do medijski praćenog razvoda od Igora Kojića.

Njihova je bliskost ovjekovječena i u Vedraninoj knjizi „Severina: Dobrodošao u klub – Backstage“, a emotivne rođendanske čestitke postale su njihova tradicija. Pjevačica je i lani njihovo prijateljstvo opisala citatom Đorđa Balaševića: - Ali, postoje u nama neke neprevodive dubine... Postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam...''. Pa ako nije znao Đole, kako da ti ja opišem naše godine prijateljstva? Možda s rečenicom 'Bilo je časno i čast je što si moja prijateljica'. I tako, eto ti sretan rođendan, ludo jedna. Volim te - napisala je tad Severina. Vasić, uz menadžera Tomislava Petrovića i fotografkinju Sonju Dvornik, čini čvrstu jezgru tima i prijatelja koji su Severini najveća podrška, što je ova objava još jednom potvrdila.

Ključne riječi
Severina Vedrana Vasić prijateljica rođendan showbiz

