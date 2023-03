'Godinama sam sanjala o HRT-u, a s RTL-a će mi najviše nedostajati ljudi'

Urednica, voditeljica i novinarka Ana Radišić objavila je na Instagramu kako nakon pet godina odlazi s RTL-a. Ana je napisala kako je na toj televiziji rasla i razvijala se u novinarstvu, uredništvu i reporterstvu te imala priliku učiti uz ljude i procese stvaranja o poslu koji voli najviše na svijetu. Samo dan poslije HRT je potvrdio kako će Ana nastupati u showu "Zvijezde pjevaju" te da će joj mentor biti Alen Đuras. Ana nam je sada otkrila da je spremna za nove izazove, a velika joj je podrška u svemu brat Zvonimir, koji je glazbenik. S Anom Radišić prokomentirali smo i njen podcast, koji je pokrenula na početku pandemije, a i tu ima nekih novosti koje je podijelila s nama. Kazala je da joj je to najveća ljubav i inspiracija te da uza sve obaveze još uvijek redovito snima nove epizode.

Nakon pet godina odlučili ste otići s RTL-a. Je li ta odluka bila teška?

Bilo koja promjena, a pogotovo rastanak nije jednostavan. Provela sam sjajnih pet godina na RTL-u. Naučila puno, sazrela izrazito u profesionalnom aspektu, stekla divne kolege i prijatelje. Sve to nosim sada dalje. Zahvalna.

Nastupat ćete u showu "Zvijezde pjevaju". Znači li to da ćete svoj poslovni put nastaviti na HRT-u?

HRT je mjesto o kojem sam, počevši svoju televizijsku karijeru na Kanalu Ri prije petnaest godina, sanjala. Prošla sam zaista "školski" put i stepenice na koje sam ponosna. Spremna sam sada za nove izazove.

Možete li nam otkriti što ćete raditi na HRT-u?

Trenutno sam fokusirana na "Zvijezde pjevaju", idemo korak po korak, krenuti u emisiju pa ćemo o daljnjim planovima.

Vratimo se na "Zvijezde pjevaju". Smatrate li da ste spremni za taj izazov? Da možete sami birati, kojom biste se pjesmom najradije predstavili?

Smatram da samo izazovima te izlaskom izvan zone komfora možemo rasti i napredovati. Pjevanje je definitivno golem izazov za mene, jesam li spremna, mentor Alen i ja pokazat ćemo 25. ožujka! Sigurna sam da ću uživati u tom procesu učenja! Strah me, naravno, ali zato sam tu!

Što mislite tko će vam od kandidata biti najveća konkurencija?

Svi! Pa jeste li vidjeli ekipu kojom sam okružena i parove? Sjajni su! Jedva ih čekam gledati i slušati.

Poznato je da je vaš brat Zvonimir glazbenik, kako je reagirao kada ste mu rekli da ćete nastupati u ovom showu? Je li vam dao neki savjet?

Zvonimira sam prvog nazvala! Sjajno je reagirao. Dao mi je golemu podršku. Na telefonu mi je sada češće nego ikada dosad. Rekao je i ponavlja: "Samo vježbaj, vježbaj, radi i uživaj! Ako si spremna, vježbaš glasnice, ponavljaš pjesmu, uživat ćeš,vjeruj." Ohrabruje me stalno. Njegovo mišljenje mi najviše znači. Komentiram pjesme s njim, zovem i pitam za savjete.

S obzirom na novonastalu situaciju, što će biti s podcastom? Ima li tu nekih novosti?

Podcast je moja najveća ljubav. Inspiracija. Oblaci su upravo ovo što mi se trenutno događa. Izlazak iz svih mojih zona komfora, oslobađanje od straha, prilika za novo iskustvo, učenje i rast! Izuzetno sam uzbuđena. Što se samih snimanja tiče, redovito idu, kao i razvijanje planova za ekstenzije podcasta " Putem oblaka.." na kojima radimo.

Što će vam najviše nedostajati s RTL-a?

Ljudi.

Na Instagramu ste napisali da vam glazba puno znači u životu. Jeste li ikada razmišljali o tome da snimite neku pjesmu? Koji žanr najviše volite?

Glazba je obilježila cijeli moj život. Uz nju se budim i odlazim spavati. Vežem je uz emocije. Ne kvalificiram je prema žanrovima, nego prema kvaliteti i osjećaju koji budi u meni. Kod mene doma može se čuti od klasike do rocka, sve. Od Olivera, preko Johna Mayera, Gregoryja Portera, Billie Eilish do Doorsa, zaista sve. Ona je soundtrack života.

Otkrijte nam još neke svoje želje i planove, razmišljate li o kakvom novom putovanju?

Nedavno sam se vratila iz Malezije, koja me oduševila. Sigurno se vraćam u Aziju. Međutim, daleko putovanje sada će morati malo pričekati zbog velikog broja obaveza koje su preda mnom, no neke manje city breakove zasigurno ću si priuštiti jer me putovanja izrazito "pune" i obogaćuju. Potrebna su mi i volim ih!

