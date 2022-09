Miša Grof o Nikolini: 'Dugo je glumila ucviljenu udovicu. Dok mi sin leži pod zemljom, ona pije alkohol po jahtama'

Otac pokojnog Vidoja Ristovića, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, progovorio je o snahi Nikolini Ristović (46) i rekao kako mu je žao što mu je sin odabrao baš nju.

- Žao mi je samo što nismo mogli na vrijeme dokazati Vidoju kakva je Nikolina. Toliko lijepih, pametnih i kulturnih djevojaka je bilo u njegovom okruženju, a on je odabrao nju - poručio je Miša za Kurir.rs.

Dodao je i da ga ne iznenađuje njezino ponašanje.

- Dugo je glumila ucviljenu udovicu. Govorio sam da je ona mog sina koristila samo za novac, a sada je to i dokazala. Već putuje, ljetuje s društvom, pozira u minjacima. Dok moj sin leži pod zemljom, ona ispija alkohol po jahtama i slavi. Ne znam što slavi - ispričao je.

Nedavno je u javnost stigla i vijest kako ćemo Nikolinu gledati uskoro i na Uni TV na kojoj će voditi emisiju koja će se baviti intrigantnim životnim temama, a Miša ni to nije propustio komentirati.

- Čuo sam da je našla posao na televiziji, a to me ne čudi, snalažljiva je ona. Mada joj je do sada Vidoje nalazio angažmane jer je nitko nije htio zaposliti - rekao je.

Inače, u srpnju je Miša sam rekao kako nije znao da traži posao te da će joj u tome i osobno pomoći.

– Ako bude opet tražila posao, pomoći ću joj. Nisam ni znao da traži posao – rekao je Grof za 24 sata. Tjednima nakon smrti supruga, Nikolina i Miša su se javno prepucavali, no ona je tome odlučila stati na kraj pa je cijeli slučaj predala odvjetnicima, a preko odvjetnika Silvija Hrastea potvrđeno je za RTL Exkluziv da je uz ostale postupke koji su pokrenuti i u Hrvatskoj i u Srbiji, pokrenuta i kaznena prijava protiv Viktora Ristovića zbog kaznenog djela nasilja u obitelji. Ona je sastavljena uz pomoć srpskog odvjetničkog ureda Popović. Viktor Ristović, kako je sam izjavio, također se učestalo sastaje sa svojim odvjetnicima kako bi osigurao sve umjetnine koje posjeduje, a to sasvim sigurno ima veze i s najvažnijim postupkom koji je već pokrenut u Srbiji – ostavinskom raspravom.

