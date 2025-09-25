Naši Portali
EMOTIVNA OBJAVA

Miroslav Škoro s velikom tugom prisjetio se voljene osobe: 'Nema dana da na te ne pomislim'

25.09.2025.
u 21:30

Škoro se na Instagramu prisjetio voljene osobe koja mu i nakon dvije godine smrti neizmjerno nedostaje. Više detalja doznajte u nastavku

Miroslav Škoro, jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, na društvenim je mrežama obilježio tužnu godišnjicu smrti svog dragog prijatelja, fra Stipe Karajice. Naime, prije dvije godine preminuo je fra Stipo, svećenik franjevačke provincije Bosna Srebrena, kojeg je Škoro smatrao bliskim prijateljem i duhovnim vodičem.

"Fra Stipo Karajica, 7. travnja 1965. - 24. rujna 2023. Prošle su dvije godine. Nema dana da ne pomislim na tebe. Pomolim se i idem dalje. Počivaj u miru Božjem, prijatelju moj", napisao je Škoro uz emotivnu objavu na društvenim mrežama, u kojoj je podijelio nekoliko zajedničkih fotografija s fra Stipom.

Glazbenik nikada nije skrivao koliko mu je fra Stipo bio važan, a njegova smrt duboko ga je pogodila. Na dan smrti svog prijatelja, Škoro je putem društvenih mreža izrazio svoju tugu i bol zbog gubitka: "Od smrti mojih roditelja nisam bio ovako tužan. Osjećam se napušteno i samotno. Otišao mi je duhovnik, suradnik, prijatelj i brat. Kao što je rekao provincijal Dadić: Više ga nećemo viđati na Zemlji. Želim samo reći da mi nije bio samo duhovnik, suradnik, prijatelj i brat... bio mi je oslonac kad mi je bilo teško, bio mi je osmijeh u tužnom danu, bio mi je član obitelji. Otišao nam je brat i prijatelj koji će do kraja mog ovozemaljskog života živjeti u mom srcu, a onda ćemo ponovo biti zajedno. Moj Stipo i ja." Te emotivne riječi najbolje svjedoče o dubokom prijateljstvu koje je povezivalo Škoru i fra Stipu, koji je, prema glazbenikovim riječima, bio njegova najveća potpora u teškim trenucima života.

FOTO Glumac iz 'Lud, zbunjen, normalan' preminuo je sa samo 44 godine. U seriji je igrao sa suprugom
1/11

Fra Stipo Karajica, koji je svojim radom i duhovnim poslanjem ostavio dubok trag, posljednjih je godina svog života djelovao u župi i samostanu Sesvetska Sopnica, nedaleko od Zagreba. Bio je poznat po svom nesebičnom služenju zajednici, a za mnoge je bio duhovni oslonac i vodič. Iako je preminuo, njegov utjecaj na Škoru i mnoge druge ljude ostat će duboko ukorijenjen. Za glazbenika, fra Stipo nije bio samo duhovnik, već i član obitelji, osoba koja mu je pružala ljubav, podršku i snagu, a čije će sjećanje živjeti u njegovom srcu zauvijek.
