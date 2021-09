Miroslav Ilić stigao na sud zbog Kićine "crne žene", ona nije skidala osmijeh s lica

Mirjana Antunović, bivša ljubavnica pjevača Miroslava Ilića stigla je u Palatu pravde u Beogradu zbog dokazivanja očinstva. Inače, Mirjanu je Kićo Slabinac opjevao u svojem velikom hitu "Zbog jedne divne crne žene".

Miroslav Ilić i Mirjana bili su vezi prije 30 godina iako je legendarni glazbenik tada bio u braku, a već se godinama nalaze na sudu jer on ne želi priznati da otac njezinog sina Devona.

Kako se prenose srpski mediji, Mirjana je dotjerana došla na sud u društvu pjevačice Lepe Brene koja je pozvana kao svjedok, a nije skidala osmjeh s lica.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 28, September, 2021, Belgrade - Mirjana Antonovic, a woman who claims to have a son, Devin, with singer Miroslav Ilic, whom he refuses to officially acknowledge, is leaving the Palace of Justice, where litigation is underway to prove paternity. Mirjana Antonovic. Lepa Brena, Mirjana Antonovic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 28, septembar, 2021, Beograd -Mirjana Antonovic, zena koja tvrdi da sa pevace Miroslavom Ilicem ima sina Devina, a kojeg on odbija da zvanicno prizna, izlazi iz Palate pravde gde je u toku parnica povodom dokazivanja ocinstva. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Antonović već nekoliko godina rado surađuje s medijima, pa je svojedobno otkrila sve detalje sukoba s Miroslavom.

-'Devin i Miroslav dobili su sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah učinio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Očito to može jer ovdje još uvijek vlada taj arhaični zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne osobe- ispričala je u intervjuu za Kurir Mirjana.

-Sad se mora i sudstvo maltretirati oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve Srbe, vremenski i novčano. Nisam znala da to plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, jer u Americi sve troškove plaća onaj koji izgubi slučaj- objasnila je Kićina "crna žena".

