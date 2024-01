Mirna Zidarić i suprug Zoran uoči 30. godišnjice braka pokazali kako uživaju na Maldivima

Sportska novinarka HRT-a Mirna Zidarić u siječnju ima dva povoda za slavlje, prvi je njezin rođendan 14. siječnja, a nekoliko dana kasnije 23. siječnja slavi 30. godišnjicu braka sa suprugom Zoranom Zidarićem. Par se odmara na Maldivima ovih dana.

- Ništa ne slavimo unaprijed, ali ta dva važna datuma bila su povod da si priuštimo zasluženi odmor jer iza nas je uistinu zahtjevna godina. Slavit ćemo kod kuće, s djecom i prijateljima, a ovo putovanje smo sami sebi poklonili - potpuno zasluženo - izjavila je Mirna za Gloriju. Supruga, zagrebačkog arhitekta je upoznala 1992. godine u hotelu u Crikvenici gdje su oboje pratili košarkaško finale na Olimpijskim igrama koje su se održavale u Barceloni i roditelji su sinova Borne i Marina.

- Oni su svi sportski fanatici koje zovem kada zapnem, a hitno mi treba neka informacija. Ne znam jesu li svi mladi danas takvi, ali moji sinovi se još niti ne probude a znaju sve NBA rezultate i statistiku, o nogometnim rezultatima ili pak tenisu da i ne govorim. Možda je ipak samo stvar odgoja – ispričala je Mirna u jednom intervju za Avaz.

Mirna je na Instagramu objavila nekoliko fotografija s Maldiva te je pokazala kako i na odmoru ne odustaje od joge.

- Svaki dan počinjem jogom. Kada imam vremena, vježbam 45 minuta, a ako sam u žurbi, odradim dvadeset minuta treninga. Nakon joge u novi dan krećem čila, vedra i vesela. - ispričala nam je Mirna u jednom intervju. Otkrila nam je tada i koliko joj je joga promijenila život.

- U životu sam se našla u situacijama kad sam imala dojam da sam lik u humoreski "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja", kad mi je sve bilo neshvatljivo i osjećala sam se kao usamljeni sanjar. Dosta sam emotivna i često sam se zbog nemoći znala i rasplakati, no otkad sam otkrila jogu, nema šanse da me nešto toliko izbaci iz takta. Stvari koje su me prije bacale u neraspoloženje sad uopće ne doživljavam. Shvatila sam da na milijun stvari ne mogu utjecati, stvorila sam mentalnu barijeru i mutikaše i smutljivce više ne doživljavam, sve mi je lijepo, divno i krasno – rekla nam je tada Zidarić.

