Mirjana Bohanec-Vidović: 'Nisam uopće očekivala ovu nagradu, mislila sam da će je dobiti netko mlađi'

I 28. dodjela najvažnije medijske nagrade u Hrvatskoj je iza nas, a na njoj je u kategoriji glumačkog ostvarenja godine slavila sjajna Mirjana Bohanec-Vidović. Ona je svoju statuu zaslužila sjajnom ulogom Ane Šafranek u seriji "Dnevnik velikog Perice" koja se radnjom nastavlja na kultni film. Jedina članica originalne postave filma revitalizirala je staru slavu Ane Šafranek te svojom glumačkom karizmom i povratkom na televizijske ekrane oduševila gledatelje. Sponzor kategorije glumačko ostvarenje godine je OTP banka, a Mirjani je u ime banke došao čestitati Dubravko Tunjić.

Dodijelili smo i nagradu Večernjakova ruža u kategoriji glumačko ostvarenje godine. Iznimna čast mi je da je sa mnom Mirjana Bohanec-Vidović, čestitke prije svega!

Hvala puno, ja sam iznenađena isto i hvala puno Večernjem listu i mislim da je to sjajna ideja i da treba i dalje to ostvarivati i ja bih zapravo još puno više tih Večernjakovih ruža podijelila, kao što sam rekla, ja bih da se ovdje stave još nekoliko ružica pa da podijelimo i onim nominiranima.

Gledali smo svi "Dnevnik velikog Perice", uživali smo, znamo napamet svi "Tko pjeva zlo ne misli", a mislim da ćemo sad svi znati napamet i ovu seriju. Kako je vama bilo vratiti se ponovno u ulogu Ane Šafranek?

Bilo je sjajno jer je ekipa bila izvrsna i redatelj koji je to odlično vodio. Tako da nije bilo problema, ja volim tu ulogu još odavno, ne samo što sam po tome poznata, a ne kao operna pjevačica, iako sam puno više godina provela u pjevanju. Sjajno je bilo to što je to bila jedna divna atmosfera. Glumci su bili sjajni, svi smo se jako dobro slagali i ja znam reći: evo čak ni korona nas nije uhvatila.

Taman se počeli snimati kad je krenula korona i onda ste uspjeli sve privesti kraju i nije bilo problema?

Jesmo, jesmo i evo koliko čujem piše se dalje scenarij i nadam se da će biti još dalje.

Htio sam vas pitati da nam otkrijete tajnu kad će biti iduća sezona. Znači već je u planu?

U planu je, piše se, mislim da ćemo snimati na jesen, a kad će ići u program ne znam, ali silno se svi veselimo tome.

Veselimo se i mi! Ja vam želim još puno uloga i u ovoj sezoni, a možda i nekih drugih sad kad su vas vidjeli ponovno, možda dobijete nove ponude za uloge.

Hvala! Ja nikada nisam želja biti filmska glumica i sve se dogodilo sasvim slučajno! Moja ljubav je bila pjevanje i ovo divno kazalište i moje je srce vječno ovdje.

Imate li neko posebno mjesto za ovu Večernjakovu ružu, gdje ćete je čuvati?

Pa iskreno da vam kažem, nisam uopće mislila da ću to ja dobiti, nekako sam željela da to dobije netko od mladih, moj Perica. Mi se dopisujemo inače i šaljemo poruke - moj sinek Perica. Hvala puno i vama i Večernjem listu koji je sjajan i ja sam odavno preplaćena na Večernji.