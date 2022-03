Glazbenici svojim izvedbama uveličali svečanu dodjelu Večernjakove ruže

Večeras je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održana 28. dodjela prestižne medijske nagrade Večernjakove ruže. Gledatelji su prijenos mogli pratiti na prvom programu HTV-a, a kroz dodjelu su ih vodili Doris Pinčić i Duško Ćurlić.

Čast otvaranja večerašnje dodjele Večernjakove ruže pripala je plesnoj skupini Ivone Perkov koja je izvela koregorafiju na pjesmu Wild Dances, ukrajinske pobjednice Eurosonga 2004. godine, Ruslane.

Dodjelu je uveličao i nominirani Marija Cvek koji je za ovu posebnu priliku izveo pjesmu 'Drama', a pozornicu je dijelio s bendom The Funkenstains.

– Veseli me nastup s bendom The Funkenstains, drago mi je da ćemo u HNK moći ljudima pokazati djelić onoga što već dugo pripremamo, vježbamo i izvodimo – kazao nam Cvek prije nastupa.

– Mi smo uvijek spremni. Silente je bend, znamo se dugo i već godinama sviramo isključivo jedni s drugima. Tako da nema brige za izvedbu – kazali su iz benda prije nastupa.

Na pozornici se pojavila i Nina Badrić. Za priliku Večernjakove ruže odabrala je izvesti svoju pjesmu 'Pamtim'.

– Sretna sam što sam, osim što sam jedan od izvođača, ponovno među nominiranim glazbenicima godine, jer to je zaista velika čast. Od početka Večernjakove ruže ja sam među najboljima, a do sada sam nekoliko puta odnijela pobjedu. Radujem se “novom normalnom”, dodjeli nagrada i susretu s ostalima. Sama činjenica da ćemo nastupiti na dodjeli me raduje – kazala nam je uzbuđena Nina prije dodjele.

