VIDEO Petar Grašo usred koncerta saznao da je dobitnik Večernjakove ruže, pogledajte njegovu reakciju pred publikom

I dok smo ove godine napokon mogli uživati u punom zagrebačkom HNK na 28. dodjeli svečane nagrade Večernjakove ruže, nominirani u kategoriji glazbenika godine Petar Grašo nažalost nije mogao biti s nama. No, za to je imao itekako dobar razlog, a to je rasprodani koncert u zagrebačkoj Areni. Dupkom puna publika u Areni je uživala u Grašinim skladbama, a pjevač nije ni slutio da je na drugom kraju grada njegova mlađa sestra Buga Grašo Radošević na pozornici HNK i prima njegovu nagradu.

Naime, čitatelji Večernjeg lista odlučili su da ruža za glazbenika godine ide upravo u njegove ruke, a on je za nagradu saznao nešto kasnije, no i dalje na pozornici zagrebačke Arene. Vidno oduševljeni glazbenik odmah je lijepu vijest priopćio publici.

Pogledajte što je Grašo poručio publici nakon što je saznao za ružu:

- Prije nego što počnem sljedeću pjesmu, lijepim vijestima valjda nikad kraja. Upravo su mi javili, večeras je bila dodjela veoma respektabilne nagrade koja ima dugu povijest, a to je Večernjakova ruža. Ja sam u životu bio nekoliko puta nominiran, posljednju sam dobio prije nekih 17 godina, javili su mi evo pred rođendan da je ove godine po glasovima vas publike Petar Grašo pjevač godine. Hvala vam što me volite, hvala svima, hvala Večernjaku, hvala vama, hvala vam prekrasni ljudi - kazao je dirnuti Petar Grašo dupkom punoj Areni.