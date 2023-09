Milo Hrnić nikada nije prebolio veliku tragediju: 'Svaki dan plačem, ne mogu zaboraviti užas i paniku'

Legendarni pjevač Milo Hrnić preminuo je nakon duge i teške bolesti u 74. godini života u dubrovačkoj bolnici. Sa suprugom Dubravkom, koja se također bavila glazbom, Milo Hrnić je u braku bio čak pedeset i pet godina, a zajedno su dobili i dva sina, Srđana i Antu. No, 2020. obitelj Hrnić je doživjela obiteljsku tragediju, nakon koje više ništa nije bilo isto. Naime iznenada je preminuo njegov sin Srđan. Njegova smrt duboko je potresla pjevača. – Svaki dan plačem. Prijatelji me tješe da će mi s vremenom biti lakše, no meni je sve teže. S tim se budim i liježem – izjavio je Milo za Gloriju u veljači 2020. godine.

Otkrio je i kako je njegov sin umro u svom domu prirodnom smrću u snu, a jedina mu je utjeha ta da je Srđan s ovog svijeta otišao nesvjestan svoje sudbine dok su uz njega bili supruga Đulija i tada devetogodišnji sin Marin.

– Ne mogu zaboraviti užas i paniku koju sam osjetio kad me nevjesta tu subotu prijepodne nazvala telefonom. Čim sam čuo Đulijin glas, noge su mi se odsjekle. Bila je sva uspaničena jer nije mogla probuditi Srđana. Ranije ujutro kroz san joj je rekao da ga pusti da se još malo odmori. Žena i ja pojurili smo k njima i ne sluteći da je naš sin već umro. Kad smo petnaestak minuta kasnije ušli u sobu gdje je Srđan ležao, ništa više nismo mogli učiniti. Liječnici su nam rekli da je umro prirodnom smrću – ispričao je tada Milo koji je sa sinom bio izuzetno blizak zbog čega kaže da je njegovim odlaskom izgubio i najboljeg prijatelja.

VEZANI ČLANCI:

Premda je veoma blizak i s drugim sinom, pet godina mlađim kuharom Antom, sa Srđanom je dijelio puno zajedničkih interesa, među ostalim, i ljubav prema glazbi.

– Poput mene, bio je veliki veseljak, uvijek nasmijan i spreman na šalu. Dok sam imao brod, zajedno smo išli u ribolov, a te naše morske avanture su mi među najljepšim uspomenama – govorio je pjevač koji je najveću utjehu nakon velike obiteljske tragedije pronalazio u svojim unucima.

VIDEO Ove su hrvatske zvijezde imale problema sa zakonom, a jednog su prozvali i 'fantomom'