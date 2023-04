Milko i Dragoljub odabrali dame koje vode na romantično putovanje, a za neke farmere borba još traje

Osvanuo je novi dan na imanjima, a Milka je očekivalo izbacivanje koje mu nije predstavljalo baš nikakvu napetost jer odluku je odavno donio. ''Moje srce ne pripada tebi nego Jasni. Naišao sam na srodnu dušu'', rekao je Ani i ispratio je kući. ''Nisam očekivala da ću na ovakav način naći ljubav, ali evo, dogodilo se'' poručila je i Jasna.

''Milko i Jasna su ljepši par od mene. Ja sam malo manja, a ona ima veće noge, lakše će s njim po tom kamenjaru šetala'', poručila je u svom stilu Ana odjevena u ružičastu večernju haljinu kojom je htjela proslaviti odlazak.

Donino nezadovoljstvo potaknulo je Ivana da se malo više potrudi pa je nju i Gabi poveo u adrenalinski park, no nitko se nije pretjerano dobro snašao u izazovima. ''Bilo me strah, ali pregrmjela sam'', ispričala je Dona, a i Ivan je gledao samo nju.

Posljednje izbacivanje čekalo je i Dragoljuba. ''Malo sam razmišljao, malo sam srcu dao prednost'', počeo je Dragoljub pa ih obavijestio kako kući ide Jasminka, a na romantično putovanje odlazi Ljiljana. ''Suprotnosti između farmera i Ljiljane su drastične. Nemaju oni baš neke povezanosti'', poručila je iza kamere. ''Krenuli smo, odlučili smo se vezati'', rekao je Dragoljub pa poljubio svoju Ljiljanu.

Foto: RTL

Hrvoje je prije izbacivanja odlučio porazgovarati i s Draganom, rekavši joj da je dečko za ozbiljnu vezu. ''Sigurna sam, odgovorna, majka sam troje djece. Treba mi poduzetan muškarac, čvrst i jak, a ne konjanik iz kojeg ću izvlačiti svaku riječ'', poručila je, rekavši mu da trenutno ne bi željela više djece.

''Hrvoje mi je nakon tri dana više dosadio'', poručila je za kraj odlučno, dok je on ponovno, pomalo zbunjeno, tražio prave riječi i pitanja.

Zvonko je svoje Smilju i Brankicu poveo na piknik u prirodi, a on je hvalio hranu koju su zajednički spremile. ''Dobre ste u polju, u livadi, u kuhinji, imat ću problem'', poručio im je prije najteže odluke u showu. Zvonko je kazao kako je primijetio da Smilja stalno želi biti što bliže njemu, a to mu imponira. ''Smilja grize, gura se, nameće, ja ću biti dama'', rekla je i Brankica pa ih na trenutak ostavila nasamo. Smilja je rekla Zvonku da mu je ona bolji odabir jer je iskusnija u seoskim poslovima: ''Ja sam najbolja! On je moj i točka''. ''Kakva misliš da si u krevetu?'' zezao ju je Zvonko, dok ona, sramežljivo, nije željela odgovarati na ta ''intimna'' pitanja.

Siniša je na svom imanju zajedno s Martinom gledao Vesnu koja je spremala ručak. ''Kad Siniša i ja ostanemo sami, onda ću naučiti kuhati'', poručila je Martina. Vesna je Martinin dio ručka dodatno zapaprila, no spačka joj nije uspjela jer su i Martina i farmer pohvalili njezine kulinarske vještine.

Marina i Dragana zajedno su pile jutarnju kavu, a njihovim nesuglasicama s početka showa nije bilo ni traga. Dragana joj je poručila kako misli da će Hrvoje odabrati upravo nju te da je to i njezina želja.''Nisam ga još uspjela provaliti. Nekad znam što misli, ali većinom ne znam'', rekla je Marina. ''Nisam zagrijana za njega. Pristojan je, ali je malo glup'', zaključila je Dragana.

Na Ivanovoj farmi Gabi je svom farmeru odlučila ispeći bučnicu, a on joj je priskočio u pomoć. ''Možeš se ženiti'', poručila mu je, a Dona je njezin potez opisala kao vrlo lukav put do Ivana. ''Voljela bi ona ostati, sprijateljila se i s njegovom sestrom'', rekla je. Dona je, pak, poželjela naučiti vozi bager, a Ivanu nije bilo teško pokazati joj. ''Nije nas to zbližilo'', poručila je Dona, iako je priznala da je uživala.

A nakon Smilje i Brankica je iskoristila svoje vrijeme nasamo sa Zvonkom. ''Danas si se posebno lijepo obukla, usne, oči… Sjajiš dobrotom, ljepotom, srećom'', šarmirao je farmer. ''Za mene je to – to. Kad ga gledam u oči, vidim kemiju'', poručila je Brankica. Zatim su uživali uz jezero, crtajući jedno drugo.

Siniša je Vesni i Martini pripremio malo natjecanje u bacanju gume, a koja pobijedi, dobit će nagradu. ''Nikad nisam sanjala da ću doći u Sunju i bacati gumu'', poručila je Martina. A nakon napete borbe, pobjedu je odnijela Vesna.

