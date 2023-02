Darija sve više zanima Saša koja je Petri poručila: 'Mali vrijedi. Uzet će ga neka druga'

Novi dan donosi i nove aktivnosti za bračne parove treće sezone 'Braka na prvu'...

Neki će tako zajedno kuhati, neki se družiti u streljani, a neki zbog svoje ljepše polovice čak snimiti i prvi TikTok video.

Mirno će biti i između Bojana i Saše koji će jutro provesti u teretani, a on će sretno poručiti: ‘’Sve je dobro i nećemo dirati dok traje!’’

A upravo je Saši i Bojanu te Loreni i Stefanu preostalo riješiti zadatak koji je neke posvađao, a neke zbližio – rangiranje parova po fizičkoj privlačnosti.

Najmlađi par sezone lako će poredati kandidate, no Lorenu će jedan Stefanov odabir ipak malo iznenaditi. S druge strane, Saša će poručiti da neće rangirati po fizičkom izgledu nego s kojim bi se muškarcem najradije vani družila.

Darija i Petru tijekom čitavog će dana najviše kopkati zajednička večera na koju odlaze kod Bojana, a tamo će biti i Tihomir te Manuela, ali i Saša.

‘’Ti ćeš biti posebno sretan večeras jer ćeš vidjeti Sašu’’, zezat će ga Petra, dok će Dario priznati kako mu je i dalje i više nego interesantna.

A upravo će na večeri Saša i Dario imati najviše zajedničkih tema za razgovor. Oboje će zanimati kako su jedno drugo rangirali u zadatku, a Dario će je upitati zašto se tako bezobrazno ponašala prema Bojanu.

‘’Doktorice, mali vrijedi! Dok to prepoznaš, uzet će ga neka druga!’’ poručit će Saša Petri u jednom trenutku.

Hoće li Petru obuzeti ljubomora, kako su parovi rangirali kandidate i o čemu su sve to pričali Dario i Saša, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati u ‘Braku na prvu’, samo na RTL-u.

No, podsjetimo, u emisiji koju smo gledali u petak parovi su nastavili s aktivnostima koje nosi zajednički život, a glavna je tema i dalje bio zadatak u kojem su otkrivali tko im je fizički najatraktivniji o showu. Dario je došao kod Zorana, koji je primijetio da je snužden pa ga je zanimalo što se događa s njim i Petrom. Dario smatra da se Petra promijenila od razgovora s ekspertima i posljednjeg zajedničkog zadatka. „Ne vjerujem da je to stvarno mislio“, komentirao je Zoran to što je Dario na zadnje mjesto stavio Petru i Manuelu. Petra i Hedviga također su pričale o zadatku rangiranja. Hedviga je ostala u šoku kad je čula da je je Dario stavio na posljednje mjesto, a ponajviše se iznenadila Darijevim visokim rangiranjem Saše.

„Dario je rekao da bi on probao ukrotiti Sašu jer misli da bi uz njega mogla biti drugačija“, objašnjavala je Petra Hedvigi, koja je zaključila kako ljudi, nažalost, vole toksične odnose. Dario je pričao Zoranu kako mu je sada žao što je stavio Petru na posljednje mjesto te da se ona promijenila nabolje zato što misli da će je zamijeniti Sašom. Zorana više zabrinjava kako će on ili Hedviga reagirati kad dođe prvi put do neke svađe. „Nije panika, nego jednostavno nekakav realan pogled na situaciju. Stariji sam i iskusniji i trebam voditi računa i o tim stvarima“, zaključio je Zoran.

Marko i Andrea uživali su na pikniku. „Naglasila sam da mi je bitno dobiti osobu s kojom ću se smijati tako da su s te strane apsolutno ispunjena moja očekivanja“, kaže Andrea Marko je sada siguran da se kod njih nešto ozbiljno događa. „Lijepo smo se našli“, dodao je Marko, a Andrea mu je priznala da je sretna i zadovoljna što je dobila baš njega.

Bojan je razmišljao o posljednjoj svađi sa Sašom i sad mu je žao zbog povisivanja tona i izgovorenih riječi te su odlučili ponovno popričati o svemu.

„Znam biti bezobrazna bez ikakve granice i na tome malo radila vani i mislila sam da sam se ovdje naučila kontrolirati. Shvatila sam da to ništa nisam riješila osim što sam naučila vješto izbjegavati ljude koji to izazivaju u meni“, rekla je Saša, a Bojan se odmah ispričao jer zna da ona to nije dobro podnijela. Saša smatra da je svojim postupcima više povrijedila sebe nego njega. „To je moja slabost na kojoj trebam raditi, nemam ni riječi ni izgovora za moje ponašanje kojim isključivo sama sebi štetim“, rekla je Saša.

Kako si Saša i Bojan sami ne mogu pomoći, ekspert Boris došao im je pomoći. Prvo je želio popričati nasamo sa Sašom jer je napisao analizu njezine osobnosti. Ona je svjesna da ona zbog loših iskustva namjerno prekida odnose jer se ne želi razočarati. „I prije sam to bila osvijestila, ali moj način rada da se to ne događa je bio pogrešan. Hoću li to ovaj put, kad sam ponovno spoznala taj osjećaj, naći pravi način da se izborim s tim - ja ću se potruditi zbog same sebe“, zaključila je.

Zadatak vizualnog rangiranja još je kod nekih parova izazvao trzavice. Marko se dvoumio za prvo mjesto oko najmlađe kandidatkinje Lorene i najstarije Manuele. Na kraju se ipak odlučio Manuelu staviti na prvo mjesto, što Andreu isprva nije iznenadilo s obzirom na to da zna Markovu povijest sa starijim ženama. Manuela je na prvo mjesto stavila Stefana, a Tihomir ne vjeruje u realističnost tog zadatka. „Ne vjerujem da bi ona ikad stala do Stefana u pravom životu“, rekao je. Sljedeći je Marko objasnio zašto je stavio Manuelu na prvo mjesto: „Ona je moj kalibar osobe po pitanju godina i sigurno ima to neko iskustvo što se tiče života i tu nekakvu seksualnu energiju, koju žene s godinama imaju još jaču. Zamijetio sam da je jako dinamična, energična, komunikativna, vesela pa su to nekakve sličnosti…“ Marko je nastavio hvaliti Manuelu, što je Andreu zasmetalo. „Andrea nije shvatila da su mene takve osobe i odnosi izgradili u muškarca kakav sada jesam i njoj se sviđa takav muškarac, pa bi trebala biti zahvalna što sam prošao te odnose sa starijim ženama“, dodao je. Andrea je na prvo mjesto stavila Tihomira, argumentirajući da ne osjeća prema njemu nikakvu seksualnu energiju, nego je najljepše ispao na fotografiji.

Marko misli da se Andrei nije bilo svejedno zbog njegova odabira Manuele. „Meni je apsurdno da tebe može privlačiti netko toliko stariji! To mi apsolutno nema smisla“, rekla je. Tihomir je otkrio Manueli da jednostavno ne može staviti nikoga prije nje, niti je to želio napraviti.

