Mijo i Katica se zaigrali u kuhinji: 'To nije za javnost, to moramo nasamo'

Odnosi među kandidatima u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' sve su prisniji. Brankica je dala upute Katici da provjeri je li se Mijo probudio i da ga povuče za palac što je ona i učinila. "Katarina opet prva: 'Skuhala sam ti kavicu'. I odmah traži pusicu dok nitko ne vidi", ispričao je farmer.

Katica i Mijo zaigrali su ujutro u kuhinji. "To nije za javnost. To moramo nasamo", rekla mu je. Ksenija je komentirala kako je Katica puno bolje raspoložena nego prošlih dana.

Mijo je istaknuo kako mora paziti kako se ponaša prema njoj dok drugim kandidatkinjama može reći što hoće. Katica je zalijevala cvijeće i pjevala. "Polako to ide k dobrome", rekla je Ksenija.

Inače, u jučerašnjoj emisiji Radoslava je na povratku iz konobe dočekalo neugodno iznenađenje – nijedne njegove djevojke nije bilo! Farmera je to prilično uzrujalo: ''Došle su u moj objekt! Prvi bih trebao znati gdje su one! Osjećao sam se glupo, poniženo, bio sam manji od mrava''

Ines, Suzana i Irena priznale su da im je kod Radoslava dosadno pa su odlučile otići u provod u Split.

''Dok smo u Splitu ne razmišljamo o Radoslavu. Naravno da gledamo zgodne frajere u Splitu'', priznala je Ines, a sve tri djevojke priznale su se da su se sjajno zabavile.

No pri dolasku natrag na imanje, cure je dočekao hladan tuš. Radoslav im je zabranio ulazak u kuću uz povike: ''Za vas je reality 16. sezone završen. Možete gdje god hoćete, stvari ćete dobiti sutra''.

Šokirane dame čekale su pred vratima, no nisu mislile da su mu se morale baš toliko opravdavati što su izašle. Ipak su mu se ispričale.

''Pretpostavljam da on nije očekivao da ćemo mi otići s ovog imanja i da je on centar kojem mi moramo biti posvećene isključivo, od 0 do 24'', kazala je Suzana, ''A rekao je da ćemo biti kod kraljice! Koliko je mene to povrijedilo''.

Rade ih je naposljetku ipak pustio u kuću, uvjeren da je u pravu, te im poručio da će ujutro još razgovarati o svemu. Na Mijinoj farmi najraspoloženija za druženje s farmerom od ranog jutra bila je Katica, no farmer nije bio pretjerano oduševljen tom idejom.

Voditeljica Anita Martinović odlučila je posjetiti samoborske brege i Stjepanovo imanje, no ondje je bilo vrijeme za još jedan radni zadatak – grabljanje. ''Morate si ručak zaraditi'', poručio je damama, što ih je malo uvrijedilo.

Bahra i Ranka Aniti su ispričale da među njima nema rivalstva i da se dobro slažu, a Blanka je dodala: ''Stjepanu ne treba žena za seks, za ljubav, nego za kućnu pomoćnicu''.

Ivan je svoje cure poveo u okopavanje vrta, no nije bio zadovoljan kako su se neke od njih snašle. ''Motika to je nekako više muški posao... Ja da zalijevam cvijeće, da brinem o drugih stvarima, lakšim'', Samanta je poručila. ''Može to Samanta bolje'', Tihana, koja je Ivana osvojila svojim umijećem u vrtu, podbola je svoju suparnicu.

Iduće je na redu bilo zalijevanje cvijeća, a Tihana nije mogla izdržati a da ne zalije Samantu vodom. ''Joj, ne znam kako ćemo preživjeti ove dane s njom'', šokirano je komentirala Samanta. Branko je odlučio odspavati malo duže, no Riva i Smilja vrlo su brzo uvidjela da je Branko nekako ljutit. ''Otišla si jučer na spavanje bez pozdrava, ne može to tako'', farmer je brzo otkrio što ga muči, a Smilja se pravdala.

''Ma ti si jedva čekao da ja odem spavati da uzmeš taj mobitel i vidiš tko ti je pisao'', uzvratila mu je Smilja koja je zatim uzela njegov mobitel i pregledavala poruke, iako je puno puta dosad naglašavala kako nije ljubomorna. ''Pišu mi, ja njima ne pišem'', branio se farmer.

''Smilja je po njegovom telefonu opet prčkala i našla je poruke gdje je vidjela srceta i poljupce, ja mislim da je'', zaključila je Riva.

Na Pelješcu se Lena bacila u pravljenje palačinki. ''Lena se hvata za slamku, svjesna je da je napravila nekoliko kikseva koji su izbili Antu'', Milena je komentirala. ''Vjerojatno to nije radila radi nas nego radi sebe'', komentirao je farmer, a Lena mu je predbacila da je on njoj trebao donijeti kavu i palačinke u krevet.

A na Radinoj farmi osvanulo je novo jutro nakon svađe. ''Ne znam što će biti, u kakvom je raspoloženju, sudeći po tome da nije spavao'', komentirala je Ines. ''Irena i ja noćas nismo nikako spavale. Ja sam plakala, ona me smirivala'', rekla je Suzana.

''Stari moj, pa što si ti mislio, ti si trebao doći po nas i izvesti nas na kavu. Ako ne, idemo mi same!'' Ines je dodala. Branko je poveo Rivu i Smilju u sadnju krastavaca. Smilja je odlučila odjenuti suknju i putem je pjevala, što je Riva protumačila pokušajem zavođenja Branka. Nije trebalo dugo da Smilja krene voditi glavnu riječ i dirigirati posao. ''Volim da Smilja zapovijeda'', zadovoljan je bio farmer.

