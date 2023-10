Irena Škorić o novom dokumentarcu: 'Filmom želimo pokazati i naš doprinos svjetskoj borbi za mir'

Filmska ekipa predvođena redateljicom i scenaristicom Irenom Škorić nedavno se vratila iz Japana, gdje su u Hirošimi snimali zadnje kadrove dokumentarnog filma "Biograd na Moru – ždral u srcu Jadrana". Direktor fotografije je Raul Brzić, a montažer Silvije Magdić.

Film "Biograd na Moru – ždral u srcu Jadrana" kao glavnu premisu ima povezati Biograd na Moru, grad u srcu Jadrana, i Hirošimu, te svjetskoj javnosti predstaviti ovaj grad kao perjanicu svjetske borbe za mir i odricanje od nuklearnog oružja.

– Želim pokazati kako se mali Biograd na Moru, grad u srcu Jadrana, našao u vrhu svjetske asocijacije "Gradonačelnici za mir" ("Mayors for Peace") i time postao poznat širom svijeta ostvarivši tako izvanserijski uspjeh. Biograd na Moru jedini je hrvatski grad član Predsjedništva navedene asocijacije i jedan je od 12 svjetskih gradova s titulom grada dopredsjednika asocijacije "Gradonačelnici za mir" ("Mayors for Peace"), koja je posvećena uspostavi svijeta bez nuklearnog oružja. Organizacija broji više od 8280 učlanjenih gradova iz 166 zemlje i regije sa svih kontinenta osim Antarktika. Ivan Knez je tu dužnost preuzeo 2009. godine, samo godinu dana nakon učlanjenja u asocijaciju, i to kao najmanji grad u izvršnom odboru organizacije, kazala nam je Irena Škorić i dodala kako je Biograd na Moru grad koji je uvijek bio negdje "između" svih velikih događaja, ali nikad na prvim stranicama novina. Baš kao takav, koji je uspješno preživio sve nedaće, malen, a svjetski, uspio je stati uz bok velikim svjetskim gradovima i silama u asocijaciji "Gradonačelnici za mir". Biograd na Moru je, prvi izvan Japana, 2009. podigao spomenik ptici ždralu, tradicionalnom japanskom i svjetskom simbolu dugovječnosti, mira i sreće. Ispred spomenika svakog 6. kolovoza već devet godina zaredom komemoriraju se nevine žrtve američkog atomskog bombardiranja Hirošime i Nagasakija.

– Film smo počeli snimati u Biogradu na svečanosti dodjele "Ordena izlazećeg sunca sa zlatnim zrakama i rozetom" japanskog cara gradonačelniku Ivanu Knezu, nakon čega smo pratili gradonačelnika Kneza u New York na godišnju skupštinu "Mayors for Peace", gdje se sastao s visokim predstavnicima UN-a, poput gospođe Izumi Nakamitsu, zamjenice glavnog tajnika UN-a i visoke predstavnice za pitanja razoružanja. Snimili smo i njegove radne susrete s gospodinom Kazumijem Matsuijem, gradonačelnikom Hirošime i predsjednikom Gradonačelnika za mir, s gospodinom Tomihisom Taueom, tadašnjim gradonačelnikom Nagasakija i potpredsjednikom organizacije, i s Jackie Cabasso, koordinatoricom Gradonačelnika za mir za Sjevernu Ameriku. Samo snimanje je bilo u zgradi UN-a u New Yorku za koju vrijede vrlo stroga pravila snimanja. Knez je tako, uz fizičara Tončija Tadića i bivšeg veleposlanika Davorina Mlakara, postao tek treći Hrvat u povijesti koji je zaslužio carski Orden izlazećeg sunca sa zlatnim zrakama i rozetom. Orden mu je službeno dodijelio bivši japanski premijer Shinzo Abe. Završne, ali i najbitnije scene u filmu, snimili smo ovog kolovoza u Hirošimi. Trebali smo ići i u Nagasaki na komemoraciju, ali nažalost smo to u zadnji čas morali odgoditi zbog tajfuna koji je zahvatio taj japanski grad na jugu zemlje. Prvi put u povijesti odgođena je tradicionalna komemoracija – kazala je Škorić.

Gradonačelnik Biograda na Moru, Ivan Knez, položio je vijenac za žrtve atomske bombe u Hirošimi, na dan kada su američke zračne snage prije 78 godina, točno u 8.15 sati, bacile prvu od dvije razorne bombe na Japan. U Hirošimi se susreo s mnogim japanskim političkim visokim dužnosnicima i izaslanstvima organizacije Gradonačelnici za mir.

– Zajedno smo posjetili i "Hiroshima Peace Memorial Museum" koji obiluje potresnim eksponatima kao i originalnim papirnatim ždralovima koje je zavjetno izrađivala od radijacije oboljela djevojčica Sadako Sasaki, žrtva atomske bombe, čija životna priča je Kneza inspirirala da podigne spomenik ptici ždralu u Biogradu na Moru. Razgovarali smo i s "hibakushom" (japanska riječ za ljude koji su preživjeli eksploziju atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju) Setsuko Thurlow koja je zbog svojeg zalaganja za nuklearno razoružanje dobila i Nobelovu nagradu za mir 2017. godine, kao i brojna druga priznanja. Puštanje tisuća lampiona niz rijeku Oto kako bi se komemorirale žrtve vizualno je najimpresivniji dio komemoracije u Hirošimi, ali i vječna opomena cijelom svijetu o opasnosti nuklearnog oružja. U rijeku je pušten i jedan crveni lampion s natpisom Biograd na moru – kazala je Škorić.

Svjetska premijera filma "Biograd na Moru – ždral u srcu Jadrana" bit će 6. kolovoza 2024. u Biogradu, točno na obljetnicu pada atomske bombe na Hirošimu.

