Thievery Corporation dolaze u Šibenik u sklopu velike turneje za 30 godina benda!

Thievery Corporation, jedni od najpoznatijih producenata chill out, lounge i globalnih zvukova, dolaze na šibensku tvrđavu sv. Mihovila 22. srpnja 2026.

Bend je stvorio ogromnu bazu fanova u Hrvatskoj, a posljednja dva koncerta održana 2024. godine na zagrebačkom stadionu Šalata i Malom rimskom kazalištu u Puli rasprodana su mjesecima unaprijed. Povratak u Šibenik na tvrđavu sv. Mihovila događa se nakon dugih 12 godina, a ovoga puta Thievery Corporation dolaze u sklopu velike obljetničke turneje kojom slave 30 godina karijere.

Thievery Corporation - "The Richest Man in Babylon"

Kao jedna od najunikatnijih pojava u svijetu elektroničke glazbe Thievery Corporation kroz svoj rad daje uvid u međunarodne glazbene stilove. Ono što je počelo 90-ih u Washingtonu, preraslo je u pravo svjetsko glazbeno iskustvo i potpuno novi smjer elektroničke glazbe koji režiraju Rob Garza i Eric Hilton. Kroz tri desetljeća spajaju globalne zvukove, od brazilskih, jamajkanskih, preko europskih i indijskih, dodajući im beatove i vokale. Njihov prepoznatljivi zvučni potpis, primjerice u domeni duba, bossa nove ili techna, donio im je horde obožavatelja po svijetu, a sve su povezali kroz apstraktnu i instrumentalnu plesnu glazbu zvukom između trip-hopa i acid jazza.

Epohalni prvijenac iz 1996. “Sounds From The Thievery Hi-Fi” predstavio ih je kao pionire koji elektroničku glazbu miješaju s brojnim vokalima. Uslijedili su i albumi poput “The Mirror Conspiracy”, na kojem je i megapopularni singl “Lebanese Blonde”, “The Richest Man in Babylon” orijentiran na politička zbivanja i humanost, “Radio Retaliation” nominiran za Grammyja ili “Treasures”. Ostajući vjerni vlastitoj kreativnoj viziji i izdavačkoj kući, Thievery Corporation stvorio je jedan od najoriginalnijih izričaja koristeći globalne glazbene stilove kojim ujedinjuju publiku širom svijeta.

Koncerti Thievery Corporationa uvijek su performansi koji okupljaju sjajne članove benda, te raspon vokalista iz različitih kultura čime je svaki nastup jedinstveno i multikulturalno iskustvo. Bezvremenski glazbeni katalog prilagođavaju novim utjecajima i suradnicima, surađujući s izvođačima kao što su David Byrne, Perry Farrel, The Flaming Lips ili Bebel Gilberto, a iznova oduševljavaju s glazbom koja dvorane i plesne podije pretvaraju u putovanje kojem odaju počast raznim kulturama.

Thievery Corporation stvorio jedan od najoriginalnijih izričaja koristeći globalne glazbene stilove. Njihovu mješavinu raznih osobnosti, kultura, zvukova i utjecaja publika će doživjeti na open air nastupu i ljetnom spektaklu na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom u ovom dijelu Europe.

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 27. veljače, u sustavu Eventim po cijeni od 55 eura.

Članovi Kluba prijatelja šibenskih tvrđava ostvaruju popust od 15% na ulaznice kupljene u sustavu Eventim i na blagajni Kuće umjetnosti Arsen.