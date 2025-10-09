Naši Portali
iz pariza

Meghan Markle zgrozila obožavatelje novim videom: 'Nije to stvarno učinila'

VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 07:30

Ono što je izazvalo zgražanje jest činjenica da je sljedeći most na ruti Pont d'Alma, uz koji se nalazi tunel u kojem su u kolovozu 1997. godine poginuli Diana, njezin partner Dodi Fayed i vozač Henri Paul. Ta je tragedija, poznato je, ostavila dubok trag na njezinom suprugu, princu Harryju.

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle ovih dana je boravila u Parizu i privukla puno pozornosti. Naime, Meghan je izazvala kontroverzu tijekom svog posjeta Parizu povodom Tjedna mode, a kritičari je optužuju da je bila "nepromišljena". Na snimci, koja je snimljena iz njezine perspektive, vide se njezine podignute i prekrižene noge dok automobil prolazi pored poznatih mostova kao što su Pont Alexandre III i Pont des Invalides. Ono što je izazvalo zgražanje jest činjenica da je sljedeći most na ruti Pont d'Alma, uz koji se nalazi tunel u kojem su u kolovozu 1997. godine poginuli Diana, njezin partner Dodi Fayed i vozač Henri Paul. Ta je tragedija, poznato je, ostavila dubok trag na njezinom suprugu, princu Harryju.

Ova kontroverza dogodila se nakon što se Meghan  iznenada pojavila na Tjednu mode u Parizu, što je njezin prvi posjet Europi od Invictus Igara 2023. godine u Düsseldorfu. Snimku je tijekom noći podijelila sa svojih 4,2 milijuna pratitelja na Instagramu. Korisnici društvenih mreža ubrzo su izrazili svoj šok zbog poveznice s Dianinom smrću. Kraljevski stručnjak Richard Fitzwilliams objavu je nazvao "potpuno zbunjujućom", "apsurdnom" i "nevjerojatno neukusnom". "Ne razumijem što je, zaboga, mislila - pa, nije mogla misliti. Nijedan savjetnik nikada ne bi savjetovao da se učini nešto tako čudno", rekao je Fitzwilliams za Daily Mail.
Dodao je kako Meghan ima puno pravo posjećivati modne događaje, ali da "dijeljenje videa koji ima bilo kakve veze s tragičnom smrću princeze od Walesa prkosi logici". "Siguran sam da nije namjeravala uvrijediti, nije mogla razmišljati, ali to je nevjerojatno neukusno. To je potpuni nedostatak razmišljanja. Sigurno nije namjeravala izraziti nepoštovanje, ali to je još jedan primjer da Sussexovi rade nešto što uopće nema smisla", rekao je.

Korisnici platforme X, bivšeg Twittera, također su bili kritični. "Bez obzira na specifičnu lokaciju, snimanje sebe kako se vozi kroz Pariz noću šalje upravo poruku koju namjerava poslati", glasio je jedan komentar. Drugi su dodali kako snimka "nije baš korisna" za Harryja te da se "ovo ne može izmisliti". Jedan korisnik je napisao: "Molim vas, recite mi da to nije stvarno..? Nije to stvarno učinila, zar ne?"

