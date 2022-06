Meghan Markle i princ Harry razočarali Netflix, kraljica nije pristala na njihove zahtjeve: 'Bio je drzak'

Princ Harry (37) i Meghan Markle (40) silno su htjeli fotografije malene Lilibet s kraljicom Elizabetom i ostalim članovima kraljevske obitelji na prošlotjednoj proslavi platinastog jubileja, no želja im se nije ostvarila što je razočaralo i voditelje Netflixa.

-Čula sam kako je Netflix htio njihove fotografije s kraljevskom obitelji. Prodali bi te fotografije i dobro zaradili, bilo bi to vrlo vrijedno- otkrila je stručnjakinja za kraljevsku obitelj Angela Levin u razgovoru za NY Post koja je inače autorica Harryjeve biografije.

Kamere Netflixa dobjegli kraljevski par prate u stopu kako bi snimili dokumentarnu seriju o njihovom životu no to im je bilo zabranjeno tijekom posjeta Velikoj Britaniji kao dio ''Sandringhamskog sporazuma'' koji je sklopljen 2020. godine kada su napustili svoje kraljevske dužnosti.

For Lilibet’s first birthday, Prince Harry and Duchess Meghan invited close friends and family for an "intimate backyard picnic" at Frogmore Cottage, Windsor on Saturday. Claire Ptak (who made the couple's 2018 wedding cake) baked a special order for the party.



