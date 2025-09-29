Matija Vuica o gubitku voljenog partnera i životu nakon njegove smrti: 'Neki prijatelji me još uvijek nisu nazvali'

Krajem prosinca ove godine napunit će se dvije godine otkako nas je u 66. godini napustio glazbenik Jurica Popović. Najveća ljubav pjevačice i modne dizajnerice Matije Vuice preminuo je 28. prosinca 2023. godine, kada je i obilježio 40 godina zavidne karijere. Prije nekoliko dana Matija je podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama kako je objavila novi album svog partnera. - Bio je to poseban dan - Jurin rođendan, 24.09. Objavila sam album baš kao što sam planirala, točno na taj datum. Odjurila sam u Metković, nazdravila sa prijateljima njemu u čast, pronašla njegov zagubljeni mobitel (to je bila sreća najveća, ali on mi je rekao gdje gledati), i njegov Dinamo je pobijedio, negdje se silno veselio...uz sve nevrijeme koje me je jučer pratilo putem, ipak mogu reći: kakav divan dan. - napisala je tada na Instagramu. U razgovoru za IN Magazin pričala je o tome kako se nosi s boli nakon smrti svog životnog partnera i kako je odselila iz stana u kojem su godinama živjeli.

- Zadržala sam taj prošli stan, puno je u njemu stvari Jurinih, garderoba je netaknuta, oprema je netaknuta, a ja sam morala odseliti i odselila sam, što nisam nikad mislila da ću u kvart na drugi kraj grada, u zelenilo, a meni je Zagreb uvijek bio asfalt, a sad sam u prirodi, ujutro mi sleti neka ptičica pa kažem to me Jure pozdravlja, definitivno sam s tim dobila neku novu snagu - rekla je u razgovoru. Osvrnula se i na činjenicu kako je u ovoj teškoj životnoj situaciji izgubila kontakt s ljudima koje je dugo smatrala svojim prijateljima. - Naprosto nisu mogli podnijeti, jer postoje ljudi koji, naprosto im je to preteško, preteško im je prići, preteško im je te zagrliti, biti uz tebe, jer nisu sami po sebi dovoljno jaki da to izdrže. I na žalost oni su otpali za dugo vremena i još uvijek postoje neki koji me nisu nazvali. Ali eto, ja im opraštam zato što mislim da je to nešto što ne mogu ni oni prijeći preko toga, pa možda jednom u životu me nazovu i kažu oprosti za sve, nisam mogla ili nisam mogao''.

Jurica Popović glazbom se profesionalno bavio od 1981. godine. Osnivač je grupa Trotakt projekt (1981.) i Gracia (1989.). Autor je (skladatelj, tekstopisac, aranžer i producent) nekoliko stotina pjesama koje su izvodile ove dvije grupe, a pojavljuje se i kao kantautor pod imenom DJ Pop, piše na stranicama Hrvatskog društva skladatelja o bogatoj karijeri Jurice Popovića. Tvorac je i lika za djecu Simpatico koji kroz pjesmu educira ljude o potrebi razvoja socijalne svijesti i pomaganja drugima. Stilski raspon njegovih djela seže od alter rocka (Trotakt projekt u osamdesetim), etno popa (Gracia u devedesetima), elektro popa (DJ Pop u 2000-im) do instrumentalne glazbe.