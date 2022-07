Matej Lončarić otkrio sve o najnovijoj seriji u kojoj se pojavljuju i naši poznati influenceri: 'Publika ih obožava'

O uspjehu Mateja Lončarića, direktora i osnivača JoomBoosa, 24sata video produkcije i Miss7, govore brojni projekti, od kojih je posljednji nedavno krenuo s emitiranjem. Nakon što je tinejdžerska serija o školskim i ljubavnim izazovima "Teini dnevnici" lani osvojila regiju, o čemu svjedoče milijunski pregledi na YouTube kanalu JoomBoos, koji je trenutno najbrže rastući medij za Generaciju Z u regiji, najnoviji projekt "The Outsiders" prvi je takav projekt za globalno tržište, njih oko 250 milijuna. S Matejem smo popričali o reakcijama nakon prvih par epizoda, kako su došli do britanskih glumaca, što pratimo u seriji, pripremaju li drugu sezonu, ali i još ponešto.

Osjećate li i dalje nervozu prije novih projekata? Kako se vaš tim nosi s izazovima kreiranja, snimanja, montiranja i onda plasiranja novog projekta?

Naravno, uvijek. To je nervoza pomiješana s adrenalinom koja me pokreće od početka karijere. Nadam se da će ostati tu još dugo jer sve dobro je proizašlo iz toga. JoomBoos team je od svojih početaka bio jedan od onih koji znaju da su upravo oni ti koji pokreću stvari na tržištu, koji imaju luksuz eksperimentiranja s različitim contentom, čije ideje dolaze do velikog broja ljudi. Iako je kreativna sloboda specifična za naš team, ona nosi i veliku odgovornost prema gledateljima - oni su naš najveći sudac i upravo ova nervoza koju spominjete je tu zbog njih. Isto tako, u svijetu medija i digitalije teamovi moraju vrlo brzo prilagođavati svoje kreative različitim kanalima distribucije, i to od cijele ekipe zahtijeva veliku agilnost, pa je kod nas i u pravom smislu te riječi - uvijek džumbus.

Kad smo kod novih projekata, nova serija iz JoomBoosove radionice "The Outsiders" nedavno je krenula s emitiranjem. Kako ste zadovoljni prvim reakcijama?

Na "The Outsidersima" smo radili od prošlog ljeta. Najkraće je zapravo trajalo snimanje - dva tjedna, dan i noć, a cijela postprodukcija i priprema za distribuciju protegli su se do ove godine. "The Outsidersi" su za našu publiku zapravo vrlo rizičan content, rekli bi vam urednici u mom teamu. Zašto? Serija nije u potpunosti na hrvatskom nego je bilingvalna, glavne uloge ne tumače našoj publici dobro poznati influenceri, tema je pomalo nišna za većinu… Ono što sada nakon puštanja prvih nekoliko epizoda mogu reći jest da pomalo i logično za sadašnji trend u digitalu - najbolji rezultat smo postigli na TikToku. Međutim, ono što ja smatram najvećim uspjehom je to da smo kroz transmedijalno pripovijedanje uspjeli povezati više medija, kanala, platformi u jednu glavnu priču. Zadovoljan sam što smo prvi napravili ovako nešto na tržištu za GenZ jer trebao se i to netko usuditi.

Jesu li "Outsidersi" zajednički projekt ili ideja pojedinca?

Kod nas nikad nije riječ o pojedincu nego o grupi ljudi koja stvara za svoje gledatelje - to je naša misija. Tako je bilo i u ovom slučaju. Godinama već tražim projekt koji će nas lansirati globalno, ali shvatio sam da to mora biti niz projekata. Počeli smo s velikim eventom na kojem smo ugostili svjetsku youtubersku zvijezdu KSI-ja, počeli širiti naš biznis na Sloveniju gradeći tamo JoomBoosovu sestru (Joongla), a uskoro idemo i na srpsko tržište. Sve se nastavlja ovim korakom - produkcijom koja je na višem levelu i koja se bez problema može prikazivati na televizijama. Ovo je jedan u nizu koraka koje smo napravili kako bi naša priča rasla globalno.

Ako se ne varam, a moram priznati da stvarno pratim filmsku i televizijsku produkciju u Hrvatskoj, "The Outsiders" je prva serija snimana za globalno tržište, a da dolazi od ovakvog koncepta. Kako su izgledale pripreme?

Najviše vremena nam je oduzelo razmišljanje o tome za koga doista radimo seriju. Jer postoji bezbroj tinejdžerskih serija, ali samo neke doista dotaknu publiku. Nakon što smo imali koncept, tjednima smo razvijali ideju o "third culture kids" koji su zapravo pokretač ove priče. Svi mladi se zaljubljuju, svi imaju probleme doma, u školi, s prijateljima, svi traže svoj put. Međutim, ova skupina koja je u svijetu jako brojna, njih je oko 250 milijuna, ima još dodatan izazov neprestane prilagodbe novom životu - novom mjestu stanovanja.

Njihovu želju za prilagodbom povezali smo s tipičnim problemima tinejdžera - jer u konačnici svi se žele negdje uklopiti. Također, do sada smo distribuciju radili isključivo na našim platformama, a s "The Outsidersima", prvom ovakvom produkcijom iz JoomBoosa, distribuciju širimo i na lokalne streamere u Europi.

Tko su "Outsidersi"? Na koji ste način osmišljavali likove? Jesu li autori inspiraciju crpili od stvarnih ljudi?

Naravno, sve serije i filmovi to rade. Likovi su naizgled tipični školarci, oni koje susrećete i u svojim školama. Svatko ima neku specifičnost - i što se tiče osobnosti, a i izgleda, s kojom se možemo poistovjetiti. Tako različiti, okupili su se u skupinu outsidera koja im je zapravo bijeg od svijeta, u kojoj mogu biti ono što zapravo jesu.

Takvi smo mi ljudi - okružujemo se ljudima s kojima se dobro osjećamo, koji nas razumiju ili koji nas na neki način rade boljim osobama. Ipak, naša scenaristica dojmljivo gradi trodimenzionalnost njihovih karaktera, prijateljskih odnosa, sazrijevanja naših likova. Cilj je da se mladi pronađu u njihovim vrijednostima i karakterima. Svaki GenZ-ovac je na neki način outsider, koji se pokušava uklopiti, koji želi biti dio društva. Sada je to još teže nego ikad u svijetu u kojem tvoja osobnost živi i na društvenim mrežama. Pronaći pravog sebe u takvim okolnostima je izazovno.

Što pratimo u seriji, možete li nam ukratko opisati radnju? I kome je namijenjena?

Radnja prati 17-godišnjaka Noaha iz Engleske, uspješnog TikTokera koji, zahvaljujući majci koja radi kao ambasadorica, već treći put mijenja svoju adresu. Zaljubljuje se, pokušava uklopiti u novu sredinu, pokušava izabrati pravo društvo, upliće se u ljubavni trokut, a istovremeno pokušava ostati svoj. Epizode prate njegove nove prijatelje, njegovo novo društvo i njihove dogodovštine u Zagrebu u američkoj školi koju svi pohađaju.

Planirate li već drugu sezonu?

Priča o "The Outsidersima" ima nastavak. Ipak, dok naši gledatelji prate ove epizode, naša snaga usmjerena je prema stranim investitorima/najvećim tv festivalima u svijetu. Ono što planiramo jest nastavak ovakvih produkcija. Naime, kreće zlatno doba producenata i produkcijskih kuća, tu se želimo pozicionirati kao provider contenta za video streaming servise. Prvu sezonu "The Outsidersa" već smo uspješno prodali na stranom tržištu.

Serije je bilingvalna, a glumci su stigli čak iz Londona. Koliko je bilo zahtjevno organizirati snimanje na dva jezika? Jesu li postojale kulturne ili profesionalne razlike?

Kada smo sumirali cijeli proces, svakako smo došli do zaključka da pripremna faza/faza pretprodukcije mora biti puno duža nego je kod nas trajala. Što se tiče ostalih izazova oko jezika, povezivanja zemalja (neki su iz Srbije, neki iz Hrvatske, a glavni glumac iz Engleske) - to nije bio nikakav problem. Naime, cijeli crew komunicirao je na engleskom, a čini mi se - kako to već kod nas biva - glavni glumac Josh - naučio i glavne riječi na hrvatskom. Profesionalizam je morao biti na razini jer su rokovi snimanja zbog budgeta puno manji nego kod snimanja takvih serija koje su od prve snimane za distribuciju na TV-u. Nema prostora za velike manevre.

Kako ste stupili u kontakt s glumcima iz Velike Britanije? Je li ih bilo teško nagovoriti na suradnju?

JoomBoos od svojih početaka surađuje sa stranim zvijezdama. Među prvima smo doveli jednog od najvećih youtubera Vitalya Zdorovetskog na start našeg kanala, a KSi je bio zvijezda Totalnog JoomBoosa prije četiri godine.

Ovdje smo se usmjerili na manje poznate aktere. Jedan od kreatora serije je zapravo dok je stvarao sadržaj serije već zamišljao Josha, koji je u Velikoj Britaniji mikro influencer, kao glavnog lika. Nakon odrađenih kastinga i scenarija cijeli team je upravo Josha vidio kao perfect match s ulogom. Najsretniji su producenti kojima se takvo što dogodi bez puno muke. Josh je odmah pristao - to je i njemu u karijeri bio profesionalni izazov koji mu je proširio percepciju te mu je ovo bila velika prilika za iskušati i svoj glumački talent pred stotinama tisuća gledatelja.

U seriji će se pojaviti i neka dobro poznata lica s hrvatske influencerske scene. Koga sve možemo očekivati? Mislite li da vam je prednost to što ne koristite isključivo profesionalne glumce? Kako publika na to reagira?

Publika na JoomBoosu je navikla gledati influencere, njih obožavaju, oni su im uzori, s njima se mogu poistovjetiti. No, ovakav tip produkcije ne smije biti isključivo orijentiran na iste influencere jer je kod naših pratitelja teško odvojiti karakter na koji su navikli s nekim novim doživljajima i iskustvima koja želimo komunicirati u seriji. Ovdje je content prevladao. Fokus je na glumce amatere i na priču koju smo željeli ispričati. No, naši najveći influenceri sudjeluju u seriji i sporednim ulogama - ali onima koje imaju i svom životu - jer je tako prirodno. Pa tako Mimi make up ima ulogu make up artista u seriji - jer time se i inače bavi. Također, velika uloga naših influencera je u dobroj distribuciji tog contenta.

Kad smo kod publike, jedan ste od rijetkih brendova koji gotovo isključivo kreira sadržaj za generaciju Z. Vidjeli ste rupu na tržištu i odlučili se iskoristiti, kako dolazite na nove ideje?

Ideje nastaju u teamu prvenstveno istraživanjem i analitikom svjetskih trendova, naših uspješnica, naših loših poteza i ispitivanjem publike oko njihovih interesa. Također, surađujemo s najvećim kreativcima na tržištu - od scenarista, producenata, content creatora. Svi oni su dio slagalice koju gradimo i koja se iz godine godinu nametnula kao najjači medij za mlade u regiji.

Ovo nije prvi put da se piše o nekoj od JoomBoosovih serija, zbog "Teinih dnevnika" nagrađeni ste i Večernjakovom digitalnom ružom. Koliko vam svima znače priznanja struke?

Ruža ima posebno mjesto u mom srcu jer sam dijete televizije i to je definitivno priznanje koje za mene znači veliki prestiž u industriji. Godinama smo sudjelovali na najvećim svjetskim natjecanjima, a iako smo digitalni brend, imamo i čak najznačajniju nagradu za print - INMA, za naše tiskano izdanje. Ono što ja uvijek kažem jest - nikad se nemojte ograničiti nekim okvirima jer na taj način ograničavate i svoj team. Svako priznanje širi riječ o nama izvan granica Hrvatske i svaka ta statua je dokaz da su ljudi negdje tamo u svijetu čuli za naš brend.

U JoomBoosu ste od samog početka, kako sada gledate na protekle godine i projekte koji su već iza vas?

JoomBoos je počeo kao moja inkubatorska ideja koju sam pitchirao Styriji. Dugo sam prije toga zamišljao o spajanju content creatora u službi kreiranja najboljeg sadržaja. Trebao sam samo ljude koji će me podržati i dopustiti tu slobodu. Od malog teama u kojem nas je bilo dvoje narasli smo na 50-ak ljudi - stalnih i freelancera, a povezali smo se doslovno s cijelim tržištem, klijentima, producentima, projektima EU itd. Uz JoomBoos smo svi učili pravila produkcije, distribucije, dobrog contenta, dobrog lidershipa. Ono što sada mogu reći jest da JoomBoos priča može samo biti zrelija i ići dalje - s istim ciljem, kreativom koja nema granice - koja zabavlja, potiče, motivira gledatelje i kreatore.

VIDEO Pogledajte kako je bilo na promociji knjige Željka Bebeka