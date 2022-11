Martina i Davor posvađali se oko Jovanove točke: 'Ako svaki put tražiš dodatnu pažnju, onda bolje ne sudjeluj'

Jovan Jeremić iz Srbije je u Supertalent prvi put došao prije tri godine sa svojim talentom pričanja unatrag. No, budući da za sebe kaže da ima dvoznamenkasti broj talenata, Jovan se sada predstavio talentom fotografskog pamćenja.

''Volio sam oduvijek raditi na kompjuteru. Prije tri godine sam bio u Supertalentu, pričao sam unazad, Majinu pjesmu Lopove. Sad sam došao s drugim talentom - fotografskim pamćenjem. Znam godine rođenja i nažalost godine smrti svih naših glumaca. Znam i preko deset serija napamet, cijeli film ''Toma'' znam napamet. Od riječi do riječi'', pohvalio se Jovan prije nastupa.

"Ti nemaš pametnijeg posla? Je l' možeš neku scenu onda iz filma ''Toma''?", upitala ga je Maja Šuput kada je čula koji je njegov talent.

Žiri je potom ostao u šoku jer je Jovan sve točno ispričao od riječi do riječi, a znao je i sve dijelove "Žikine dinastije", no...

"Mene ovo nije fasciniralo, više me fasciniralo pričanje unazad. Mislim da su tvoji talenti luđački i genijalni, ali ih nisi ovaj put pokazao", priznala mu je Martina Tomčić koja se potom upustila u raspravu s Davorom Bilmanom.

"Je l' isto sudjelujem u ovoj točci?'', upitao je Davor.

"Ako se uključiš sudjeluješ, ako svaki put tražiš dodatnu pažnju i da te se prozove, onda možda i ne", odgovorila mu je Martina.

Davor je tada pitao trebaju li možda utišati Martinu, na što je ona izjavila da ne treba, da može ona i bez mikrofona.

Martina je Jovana pitala i koje je godine ona rođena, a on je rekao 1975. godine.

''Ali kod mene sentiment ne prolazi, bez obzira što znaš da sam rođena 1975. rekao si to javno, a to se jednoj ženi ne radi. Daj da ja to vama šapnem ili tako nešto, ali od mene imaš da", rekla mu je Martina.

"Mislim da ćemo se složiti i da vidimo veliki potencijal u tebi, ali da bi trebao doći opet. Mislimo da ovo nije bilo dovoljno, vidimo se sljedeće godine", bio je Majin konačni odgovor za Jovana.

VIDEO: Koprivnica: Severina povodom Dana grada napravila tulum za nekoliko tisuća obožavatelja