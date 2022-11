Zsa Zsa dečka ne pokazuje često, ali sad je učinila iznimku: 'Sretna nam peta'

Pjevačica Jelena Žnidarić (28) poznatija je javnosti kao Zsa Zsa, a iako ne dijeli često privatne fotografije, pogotovo s dečkom Antonijem Kratofilom, jučer na njihovu petu godišnjicu je učinila iznimku. S pratiteljima je podijelila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj se ljube, ali i uživaju u sladoledu.

"I čisto da se zna... Sretna nam peta gospon menadžer, asistent, lover, best friend, soulmate and so much more", napisala je pjevačica uz objavu.

Objavu je komentirao i Antonio te je napisao: "So cute! Sretna godišnjica tvrdoglavosti, živčanosti ludoči mojoj", na što mu je ona odgovorila "Baš super, tenks".

Inače, pjevačica je još ranije podijelila kako joj je Antonio prvi dečko.

"Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar", rekla je Zsa Zsa.

VIDEO>>Koprivnica: Severina povodom Dana grada napravila veliki tulum za nekoliko tisuća obožavatelja