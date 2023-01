Marko Pecotić ne odvaja se od svoje Silvije: Fotograf ih uhvatio na splitskoj rivi, nisu skidali osmijeh s lica

Glazbenik Marko Pecotić Peco na Instagramu je objavio poseban video. Naime, nakon što su javno priznali da su zaljubljeni jedno u drugo Marko i njegova odabranica Silvia ne odvajaju se jedno od drugog. Ovaj put ih je Pixsellov fotograf uhvatio kako uživaju na suncu. Ležerno odjeveni, Peco i njegova Silvia odmorili su se od šetnje na jednoj klupici, te uživali u razgovoru s osobom koja im je prišla, što je vidljivo po osmjesima na njihovim licima.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL 14.01.2023., Split - Marko Pecotic Peco s djevojkom Silviom Dvornik uživao na rivi. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nedavno je Peco Silviji posvetio video u kojem se vrte njihove zajedničke privatne fotografije kako bi obilježio njen rođendan. Uklopio je i neke uspomene s nastupa, slike na kojima partneri poziraju nasmijani. Opisom koji je dodao uz ovaj video uspio je rasplakati svoju odabranicu.

''Sritan ti rođendan lipa moja…'' napisao je Marko, a Silvia je u komentarima ostavila emotikon koji plače i tri srca. Uz video dodana je i pjesma 4 tenora, skupine u kojoj glazbenik pjeva pod nazivom 'Sve je tvoje'. Inače, njih dvoje zajedno su otvorili splitski Advent kada su zapjevali obožavateljima. Novopečeni par domaće glazbene scene pjevao je uglavnom poznate ljubavne pjesme, a publika je, sudeći po atmosferi, njihovim nastupom bila oduševljena. Dan uoči svečanog otvorenja Peco je gostovao na Radio Dalmaciji i najavio da će na Prokurativama sve prštati od energije.

Podsjetimo, vijest o razvodu Marka Pecotića i njegove supruge Irene mnoge jer iznenadila jer su Irena i Marko slovili za skladan par i ništa nije naslućivalo ovakav epilog.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - priznao je Peco tada za Slobodnu Dalmaciju. Zanimljivo je i da su se njegova uskoro bivša supruga Irena i sadašnja odabranica Silvia nerijetko družile.

VIDEO Srbi za prvi ples često biraju hrvatske izvođače, a ove njihove pjesme mladenci najviše traže