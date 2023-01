Karmela Vukov Colić podijelila slastan i brz recept bez mesa koji će vas oduševiti

Televizijska voditeljica Karmela Vukov Colić već je godinama poznata i kao strastvena gurmanica, ali i vrsna kuharica, a svoje recepte s pratiteljima rado dijeli i na svom blogu i Facebook stranici 'Ciao Karmela'. Ovog puta otkrila je recept za slastan vege ručak koji vam neće oduzeti puno vremena. - Vege ručak na brzaka: Falafel iz pećnice, falši pita bread sa sirom, umak od jogurta i miješana salata s fetom… - napisala je Karmela, a potom i otkrila korake pripreme.

- Ako vas zanima: za falafel usitnite 1/2 glavice luka i 3-4 češnja češnjaka. Slanutak (1 velika konzerva) ocijedite i usitnite u blenderu, pomiješajte s lukom i češnjakom. Dodajte 1 obilnu žlicu ajvara (nije nužno, ali negdje sam to vidjela i svidjelo mi se), sol, papar, kumin, peršin… i toliko brašna da možete oblikovati kuglice. Slažite ih u pleh namazan uljem i pecite na 200 stupnjeva 20 min. Okrenite ih nakon 10 minuta. Za pita bread pomiješajte 200 g brašna, 1-2 sjeckana češnja češnjaka, sol, 1 žličicu praška za pecivo i oko 170 ml grčkog jogurta. Umijesite tijesto (dodajte još brašna ako treba). Podijelite na 8-10 jednakih dijelova, svaki razvaljajte na pobrašnjenoj dasci pa u sredinu stavite malo ribanog sira. Zatvorite rubove kao da radite svežanj, pa kruščić još jednom razvaljajte. Pecite ih na jako zagrijanoj tavi, na malo ulja dok s obje strane ne postanu lijepo zlatni. Dobar tek! - napisala je voditeljica za kraj. Recept je odmah izazvao pozornost njezinih pratitelja koji ga jedva čekaju isprobati.

Televizijska voditeljica prošlog je proljeća postala direktorica Turističke zajednice grada Dugo Selo, a kako se odlučila prijaviti na natječaj ispričala je za Story. - Vidjela sam natječaj pa sam se prijavila i prošla. Baš tipično za mene, počela sam raditi na prvi april. Meni je to jako interesantno jer se i ja sama bavim turizmom već 30 godina, a opet je nešto novo, što je i meni jedan izazov - da vidim koliko mogu, koliko znam i mogu li nešto napraviti od jedne destinacije koja nije bila turistički jako aktivna, kao što je to Dugo Selo. Veliki mi je izazov i gušt to raditi. Tamo postoje stvarno dragi ljudi s kojima mislim da od Dugog Sela mogu napraviti jedno zgodno turističko mjesto, i to nam je cilj. To nije posao dovijeka, već mandatni posao koji traje četiri godine, a ja se nadam da će se tada pronaći neka druga osoba koja će to preuzeti - rekla je Karmela.

Voditeljica koja je bila jedno od zaštitnih lica HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" nakon odlaska s Prisavlja i dalje se zadržala pred tv kamerama ali ovaj puta na Laudato TV gdje je spojila svoju ljubav prema kuhanju i televiziji i najprije je radila gastro emisiju s jelima temeljenim na učenjima sv. Hildegarde i tu suradnju s Laudatom je nastavili s izdavanjem kuharice "Kuhinja sv. Hildegarde za svaki dan". Sada na ovoj televiziji vodi i večernju gastro emisiju "Svi za stol" u kojoj gostuju poznate osobe iz javnog života, a o kuhanju i kulturi stola govore vrhunski chefovi i sommelieri.

