Influencerica otrila kako je oprostila mužu nakon smrti sina (3): Utopio se u bazenu dok ga je on čuvao

Influencerica Emilie Kiser prvi je put javno progovorila o svojoj bolnoj borbi s tugom i procesu opraštanja suprugu Bradyju nakon što se njihov trogodišnji sin Trigg utopio u obiteljskom bazenu u svibnju 2025. godine. U potresnoj ispovijesti u popularnom podcastu "On Purpose" voditelja Jaya Shettyja, 27-godišnjakinja je otkrila detalje tragedije koja se dogodila u njihovom domu u Arizoni dok je njezin suprug bio sam kod kuće s Triggom i njihovom tek rođenom bebom.

Kiser je opisala kako je oprost bio ključan za opstanak njihove obitelji. Iako se nosila s golemom boli, shvatila je da krivnja nije jednosmjerna. "To se lako moglo dogoditi i meni", priznala je, ističući snagu i razumijevanje koje je bilo potrebno da oprosti partneru u najtežim trenucima. Njihova priča dirnula je mnoge, a publika je u komentarima ispod videa hvalila njezinu "nevjerojatnu snagu i razumijevanje".

Samo pet tjedana nakon što je rodila drugo dijete, Kiser se suočila s gubitkom prvorođenog sina, ali i s nemilosrdnom osudom javnosti. Dok se obitelj borila s tragedijom, ispred njihove kuće kružili su helikopteri i novinarske ekipe, a na internetu su se širile neutemeljene optužbe. "Teško je čuti bilo što što te može dotući više nego što već sam sebe dotučeš", izjavila je Kiser, opisujući kako je morala postaviti stroge granice kako bi zaštitila svoju privatnost i preživjelu bebu.

Odbacila je ideju o "fazama tuge", objasnivši da tuga nema "ciljnu ravninu" te da svoj život sada živi iz minute u minutu. Njezina iskrenost potaknula je val podrške, a mnogi su gledatelji u komentarima osudili "odvratne napade" koje je trpjela. "Užasnut sam kako su se prema njoj ponašali. Taj dječak bio je njezin cijeli svijet", napisao je jedan korisnik.

Svoju snagu za nastavak života pronašla je u obećanju koje je dala sinu. "Obećala sam Triggu neposredno prije nego što smo ga izgubili da ću se brinuti za Teddyja", rekla je, objašnjavajući kako je briga za mlađeg sina postala njezina misija.