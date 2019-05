U 30. godini preminuo bivši natjecatelj 'Života na vagi'

Američki mediji prenose kako je Daniel Wright, bivši natjecatelj "Života na vagi" bolovao od leukemije. Preminuo je u 30. godini života.

Teška bolest dijagnosticirana mu je 2017. godine, a tada je i tim povodom pokrenuta GoFoundMe kampanja za prikupljanje sredstava za njegovo liječenje. Daniel je sudjelovao u sedmoj i osmoj sezoni "The Biggest Losera", a mnogi natjecatelji su se od njega oprostili putem društvenih mreža.

Njegova supruga Rebecca je na Facebooku redovito izvještavala o stanju svog supruga, a posljednje je izvijestila kako Daniel ima groznicu i iskašljava krv.

- On nikad nije propustio priliku da ohrabri svaku osobu u showu da nastavi dalje u borbi svog života te nas je uvjeravao da mi to možemo - napisao je pobjednik osme sezone "The Biggest Losera" Danny Cahill u oproštajnoj poruci od Daniela.