Naša pjevačica sa sinom završila na hitnoj, otkrila što se dogodilo: 'Svi planovi padaju u vodu'

Glazbenica i voditeljica Ida Prester podijelila je s pratiteljima na Instagramu nimalo idiličan početak obiteljskog godišnjeg odmora. Umjesto prizora s plaže i bezbrižnog opuštanja, Ida je otkrila da je odmor započeo posjetom hitnoj službi nakon nezgode koju je doživio njezin mlađi sin Rio.

U objavi koja prikazuje Idu kako hoda uz sina s natpisom "POV: početak godišnjeg", pjevačica je detaljnije opisala što se dogodilo. "Veseli start godišnjeg. Nezgodan pad, večer u hitnoj, 6 šavova, nema kupanja do daljnjeg", napisala je Ida, odmah dajući do znanja da planovi o ljetnim radostima padaju u vodu, barem na neko vrijeme. Ipak, u svom prepoznatljivom optimističnom duhu, Ida je pronašla i pozitivnu stranu situacije. "Nek je to najgora epizoda ovog ljeta, namirili smo statistiku. Životne lekcije i zanimljivi ožiljci - uspomene iz djetinjstva", dodala je, pokazujući snagu i vedrinu čak i u stresnim trenucima. Posebno je pohvalila hrabrost svog sina: "Bravo, Rio – bio si hrabar" te se našalila na vlastiti račun: "I mama nekako preživjela."

Ispod objave odmah su se zaredali komentari podrške brojnih pratitelja i prijatelja. Mnogi su Riju poželjeli brz oporavak, a neki su podijelili i vlastita roditeljska iskustva. "Ja uvijek kažem da bi roditeljstvo trebalo stavljat u CV! To obuhvaća smirenost u visoko stresnim situacijama, iznalaženje inovativnih rješenja...", glasio je jedan od komentara s kojim su se mnogi složili.

Inače, Ida je nedavno na društvenim mrežama opisala simpatičnu situaciju koja joj se dogodila na nastupu u Beogradu. Naime, na pozornici su joj se u jednom trenutku pridružili fanovi, a njen sin Rio svirao je bubnjeve. Jedna mama Idi je poslala poruku i opisala što je Rio napravio.

"Sinoć smo imali nezaboravnu, predivnu i čarobnu večer u Silosima. Ali jedan trenutak mi je još više uljepšao događaj. Tvoj sin je svirao bubnjeve dok smo svi zajedno bili s tobom na pozornici, a moj Vuk (8 godina) je sramežljivo i sa sjajem u očima gledao u njega i bubnjeve, ali mu nije prišao. Tvoj dječak je to primijetio, pozvao ga da mu se Vuk pridruži i dao mu svoju palicu da nastavi lupati po bubnju. Vukova sreća bila je neizmjerna, a nesebično srce tvog sina je beskrajno. Empatija i odgoj, to je prava čarolija. Svaka čast na najvećem uspjehu. Puno pozdrava i hvala od srca", poručila joj je presretna mama.

"Jedna od najdražih poruka ove godine. Rio mi nikad ništa ne kaže – nisam ni znala da je svirao bubnjeve, niti da je nekoga upoznao. Osmo­godišnji kuler! Koliko li samo ima takvih trenutaka za koje mi roditelji nemamo pojma, a oni ih čuvaju za sebe. Djeca su čarolija", napisala je Ida.