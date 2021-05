Mario Roth oduševio transformacijom kao Afrikanka, Goran: Ovo je bilo nešto od čega se naježiš

U posljednjem izdanju omiljenog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' pobjedu je odnio Mario Roth fenomenalnom interpretacijom afričke pjevačice Nomcebo koja je hit pjesmom ''Jerusalema'' osvojila svijet. Nova TV će po njegovom odabiru 10.000 kuna donirati udruzi Maslačak iz Križevaca.

Foto: Nova TV

''Ovo je bila jedna od najboljih duhovnih imitacija. Bilo je fascinantno kako si je dobro imitirao. Ovo je bilo nešto od čega se naježiš. Ovo me zaista fasciniralo'', rekao je Goran. ''Zadivljena sam ovime što sam vidjela. Ovo je toliko dobro leglo, i stasom i glasom i stav i kretnje. Zaista si nam dočarao njezinu duhovnost. Sve je prštalo od optimizma i radosti'', istaknula je Nives. ''Divno si to duhovno izveo'', pohvalio ga je Igor. ''Nevjerojatno ti je dobro sjela ova uloga. Ovo ti je bila najbolja uloga do sada. Bojom glasa, kretnjom, stavom, bilo je lijepo i dostojanstveno'', oduševljena je bila i Indira.

Velikog estradnog umjetnika uz čije se pjesme i pleše i plače, Kiću Slabinca utjelovila je Maja Bajamić otpjevavši njegovu pjesmu ''Plavuša''. ''Imao sam dojam kad sam zatvorio oči da je to bio Kićo ili jako blizu Kići. Samo je on znao proizvoditi tu vrstu emocije kod publike. Pogodila si to fantastično, 100%. Odličan posao'', riječi su kojima se Goran osvrnuo na Majin nastup. Igor je također rekao da je nastup bio jako dobar i emotivan. ''Kiću sam osobno poznavala, bio je veliki čovjek. Slavonija voli Kiću i uvijek će ga voljeti. Ispunila si mi srce. Bila sam jako skeptična kako će Maja zatomiti svoju urbanu stranu, ali bila si divna i čestitam ti'', kazala je Indira.

Foto: Nova TV

U slovensku trap zvijezdu Senidah, transformirao se Mario Petreković te na pozornici otpjevao njezinu pjesmu ''Mišići''. ''Podigao si mi raspoloženje. Ovo je kategorija iznad nečeg smiješnog'', rekla je Indira. ''Meni si ti bila i glavom i bradom i bicepsom i tricepsom Senidah i glasom, dobio si malo dublji glas. Borio si se malo s tekstom ali u potpunosti te razumijem'', komentirala je Nives. ''Sve što se dalo izvući ti si izvukao'', istaknuo je Goran.

Saša Lozar oživio je jednu od najvećih britanskih legendi, veliku pop zvijezdu Georgea Michaela te izveo hit ''Careless whisper''. ''Nastup ti je bio odličan'', pohvalio ga je Igor. ''Bio si romantičan, divno si otpjevao, imao vjetar u kosi, plesači su dodatno intenzivirali taj osjećaj'', oduševljena je bila i Nives. ''Način na koji si pjevao daje do znanja da si uživao u ovoj pjesmi. Ti si hrvatski George Michael'', kazala je Indira.

Damir Kedžo ove nedjelje imao je dvostruku ulogu. Na jednu je večer bio i Vesna Zmijanac i Dino Merlin koji su svojedobno imali zajednički duet ''Kad zamirišu Jorgovani''. ''Već si se profilirao kao jedan od favorita i tim smjerom ideš i dalje. Ovo je bilo impresivno. Razlika između Vesne i Dina je bila očigledna. Imao si komadić tog balkanskog jecaja. Sviđa mi se kakav god ti bio zadatak, svemu pristupaš vrlo studiozno i rezultati su tu'', rekao mu je Igor.

Kao Beyonce dok je još bila članica skupine Destiny's Child imali smo prilike gledati Ivanu Mišerić. ''Bila si slatka, simpatična, glas je bio klimav, ali borila si i uživala sam'', osvrnula se Indira na nastup. ''Ovo je bila jedna predivna točka'', kazao je Goran. ''Znam da vokalno to nije u tvojim stvarnim mogućnostima, ti si to iznijela dobro koliko si mogla'', rekla je Nives.

Katarini Baban gljiva je ovoga puta dodijelila Lady Gagu te nas je impresionirala odličnom izvedbom pjesme ''The edge of glory''. ''Razbucala si ovu pozornicu. Gledam ženu, puna je energije, divlja, luda'', rekla je Indira. ''Prava s majstorica atrakcije, pojela si pozornicu'', istaknula je Nives. ''Stvarno sam ponosan da moja kolegica Katarina na ovaj način može donijeti ovakav nastup. Ponosan sam da si moja kolegica'', komentirao je Goran.

Foto: Nova TV

Maju Blagdan iz video spota pjesme ''Cura za sve'' interpretirao je Dalibor Petko. ''Ti si posegnuo duboko u zdenac raznih talenata, vidjeli smo da fantastično kuhaš, odmjereno lijevaš mlijeko'', rekao je Goran. ''Bio si očajna, ali optimistična kućanica'', kazala je Indira.

Foto: Nova TV

