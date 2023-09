Marin Miletić uputio čestitke Kristini Krepeli: Neka ti je sretan rođendan Komad moj najljepši

Glumica Kristina Krepela danas slavi 44. rođendan, a emotivnu objavu tom joj je prigodom posvetio njezin dečko, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.

- Što da Ti poželim Kraljice moja na tvoj rođendan? Ostani svoja - kontra svih struja, tako veličanstvena u svojoj hrabrosti, tako blagoslovljena u svojoj ljepoti koju godine samo miluju, tako pufasta kao dijete koje otvorena srca ide svima, tako dobra da od nikoga ne odustaješ. Hvala Ti što postojiš Kristina! Neka ti je sretan i blagoslovljen rođendan Komad moj najljepši - napisao je Miletić na Instagramu i objavio njihovu zajedničku fotografiju.

Na današnji dan obilježava se i druga godišnjica smrti Marinove pokojne supruge Danijele i na društvenim mrežama je Miletić napisao i ovu objavu:

- Vjerujem u život vječni. Vjerujem u Uskrsnuće duše i tijela. Vjerujem u Boga, Stvoritelja cijelog svemira. Vjerujem da život smrću ne prestaje nego se samo - mijenja. Vjerujem da ćemo u onoj dimenziji postojanja, okupljeni oko Krista, gledati oči u oči sve svoje mile koji su se preselili iz ovoga ovdje u ono - ondje. Vjerujem da sve one koji nas okružuju, roditelje, suprugu, djecu, prijatelje - treba voljeti i njegovati za života. I za života svjedočiti vjernost i ljubav.Baš jer vjerujem - svaka težina, padovi i kušnje, križevi - imaju svoj duboki smisao. I nije to neko nadanje ili čuvstvo. Ne, to je duboka sigurnost izgrađena na Stijeni, da najviše rasteš hodajući onim uskim stazama posutim trnjem koje te vode u Nebo. Ništa ne nestaje. Sve tek - prelaskom - nastaje na savršeno svoje postojanje. Od Boga nastali, Bogu svome idemo, kada dođe naše vrijeme. Danijela 4.rujan 2021.- 4.rujan 2023.

VEZANI ČLANCI

Prošle godine u svibnju pojavile su se glasine o njegovoj vezi s glumicom jer su tada prvi put zajedno viđeni u javnosti. Ni Marin ni Kristina tada nisu bili voljni pričati o svom odnosu.

- Hvala Vam na upitu, ali znate da ja svoj privatni život ne komentiram. Hvala puno na razumijevanju - kazala nam je glumica kada je u javnost stigla informacija da su u vezi. Ni Miletić nije u medijima pričao o svojoj ljubavi prema glumici, ali kada su Kristini prije nekoliko mjeseci hakirali Instagram profil, Marin je priskočio u pomoć i svoje pratitelje zamolio da podrže Kristinin novi profil i oslovio ju je s draga. Ove godine više ne skrivaju svoju ljubav i zajedno se pojavljuju na društvenim događanjima i redovito jedno drugome komentiraju objave na društvenim mrežama.

VIDEO Poznati hrvatski chef otkrio detalje audicije za Masterchefa: 'Mucam, ćelav sam i nisam znao pričat'