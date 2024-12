Marijana Mikulić o najvećoj životnoj borbi: 'Put do svakog Jakovljevog uspjeha je mukotrpan, a o tome smo samo sanjali'

Glumica Marijana Mikulić posljednjih je godina postala glas roditelja djece s autizmom, otvoreno dijeleći svoju intimnu priču o odrastanju najmlađeg sina Jakova. Kroz svoje emotivne objave na društvenim mrežama, Marijana ruši tabue i pokazuje stvarnu sliku života s djetetom s posebnim potrebama, istovremeno pružajući nadu i podršku drugim roditeljima koji se nose sa sličnim izazovima.

- Nitko ne vidi rad, samo svi govore: "Ali lako/blago vama - on može ovo i ono. Neka djeca ne mogu ništa od toga" - podijelila je Marijana u objavi na Instagramu, osvrćući se na komentare koje dobiva o Jakovljevom razvoju. Glumica ističe kako je put do svakog, pa i najmanjeg uspjeha, izuzetno težak i zahtjevan. - I on je bio to dijete koje nije moglo postići ništa od ovoga što danas može. Još je dug i težak put pred nama, daleko smo još od cilja. Ali i ovo gdje smo sada je rezultat mukotrpnog rada i puno odricanja - objašnjava Marijana, dodajući kako je trenutačno mjesto na kojem se nalaze nekada bilo samo san kojem su se nadali.

U nedavno objavljenom videu, Marijana je na sebi svojstven, humorističan način prikazala kontrast između idealiziranog prikaza majčinstva na društvenim mrežama i stvarnosti. Uspoređujući svoj svakodnevni izgled - majicu Rolling Stonesa, bijeli džemper i donji dio božićne pidžame - s besprijekorno uređenim influencericama, potaknula je val komentara drugih majki koje su se poistovjetile s njezinom realnošću. - Ja kad vidim te neke videe na Instagramu #nemogu. Gdje rastu takve mame? Je l' ih i vi viđate? - napisala je uz video koji je izazvao lavinu reakcija. Brojne majke javile su se u komentarima potvrđujući da je stvarnost majčinstva daleko od savršenih Instagram fotografija.

Marijanina otvorenost o izazovima s kojima se svakodnevno suočava kao majka djeteta s autizmom donijela joj je veliku podršku pratitelja koji cijene njezinu iskrenost i hrabrost. Kroz svoje objave ne samo da ruši predrasude o autizmu već i pokazuje kako iza svakog uspjeha stoji ogroman trud, upornost i bezuvjetna ljubav. - Definitivno je ovo mjesto rezultat o kojem smo prije par godina samo sanjali. I zahvalni smo neizmjerno - ističe glumica, pokazujući kako je svaki, pa i najmanji napredak, razlog za slavlje.

Marijanine objave redovito izazivaju val podrške i solidarnosti među pratiteljima, posebno među roditeljima koji se nose sa sličnim izazovima. Njezina iskrenost o svakodnevnim borbama, ali i trenucima radosti, pruža utjehu i ohrabrenje drugim obiteljima, pokazujući im da nisu sami na ovom putu. Svojim djelovanjem, Marijana Mikulić postala je više od glumice - postala je glas zajednice roditelja djece s posebnim potrebama, pokazujući kako se iza svakog uspjeha krije beskrajna ljubav, predanost i neumorni rad. Njezina priča nije samo priča o autizmu - to je priča o snazi majčinske ljubavi koja ne poznaje granice!

