Iznenada preminula poznata glumica i pjevačica, imala je samo 53 godine: 'Šokirani smo i ožalošćeni'

Japanska glumica i pjevačica Miho Nakayama, poznata po svojoj ulozi u kultnom filmu Love Letter iz 1995. godine, preminula je u 54. godini života. Njeno beživotno tijelo pronađeno je u kadi obiteljskog doma u Tokiju. Iza sebe je ostavila sina iz braka s bivšim suprugom, glazbenikom Hitonarijem Tsujijem. Tragično otkriće uslijedilo je nakon što se Nakayama nije pojavila na zakazanom nastupu, što je potaknulo predstavnika njene agencije i poznanika da posjete njezin dom. Kako prenosi BBC planirani božićni koncert u Osaki prvotno je otkazan uz objašnjenje o zdravstvenim problemima, da bi ubrzo nakon toga njezin tim objavio tužnu vijest o njezinoj smrti.

"Žao nam je što moramo iznenada obavijestiti sve ljude koji su uvijek brinuli o njoj i obožavatelje koji su je podržavali, ali ovaj incident je tako iznenadan da smo i mi šokirani i ožalošćeni. Trenutačno se istražuje uzrok smrti i drugi detalji", stoji u priopćenju njenog tima. .

Miho je 1985. godine započela svoju karijeru, debitirajući kao glumica u TV drami Maido Osawagase Shimasu te istovremeno lansirala svoju glazbenu karijeru pjesmom C. Uslijedili su brojni hitovi, uključujući Waku Waku Sasete. Njezin singl Sekaiju no Dare Yori Kitto iz 1992., snimljen u suradnji s Rock Wands, postigao je nevjerojatan uspjeh s 1.8 milijuna prodanih primjeraka. Dvije godine kasnije, hit Tada Nakitaku Naruno premašio je milijun prodanih primjeraka. Zahvaljujući svestranosti u filmu, televiziji i glazbi, Miho je postala jedan od najomiljenijih japanskih idola 80-ih i 90-ih godina, zaradivši od obožavatelja nadimak Miporin.

Vrhunac njezine filmske karijere bio je romantični film Love Letter iz 1995. godine. Ova dirljiva priča prati ženu koja, tugujući za preminulim zaručnikom, razvija neobičan odnos s drugom ženom istog imena kao njezin pokojni voljeni. Mihoina izvedba donijela joj je priznanje za najbolju glumicu na prestižnim nagradama Blue Ribbon i Hochi Film Awards 1996. godine u Japanu.

GALERIJA Nestvarna ljepota glumice Angeline Jolie (49)

Tijekom svoje bogate karijere, Nakayama je izdala impresivnih 22 studijska albuma. Osam njenih singlova, među kojima su Catch Me, You're My Only Shining Star i Sekaijū no Dare Yori Kitto, dospjelo je na sam vrh japanskih glazbenih ljestvica. Njezin glumački opus obuhvaća 14 filmova, s posljednjim naslovom Lekcija ubojstva iz 2022. godine. Osim toga, Miho je ostavila značajan trag i u televizijskim serijama, redovito se pojavljujući u raznim produkcijama.

VIDEO Svi su zabrinuti za slavnu pjevačicu: 'Izgleda premršavo, njoj treba pomoć'