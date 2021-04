Marijana Mikulić: Moj sin ne govori, ne gleda u oči i ne odaziva se na svoje ime, a terapija počinje tek za 6- 9 mjeseci

Glumica Marijana Mikulić na društvenim je mrežama otkrila da njezin sin Jakov ne govori, ne gleda u oči i ne odaziva se na svoje ime. Dodala je kako je nakon što je obavila zadnji pregled došla do uputa da se dječak uključi u terapiju, ali tek za 6-9 mjeseci kada će već imati tri godine.

"Prošle godine u ovo vrijeme sam dobila uputnicu za naručivanje djeteta na pregled logopeda. Jakov, 1.5 g, ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori. Pola godine se čeka termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače valjda ide to i do godinu dana. Nećemo nikog tražiti da 'gura'. Djetetu je godina i pol, na vrijeme smo krenuli", započela je podugačku objavu Mikulić.

"Jakov dok nije napunio godinu i pol nije ni kontakt očima uspostavljao osim sa mnom. Tada kreće tu i tamo pomalo s drugima, ali jako rijetko i jako kratko. No, na vrijeme smo. Čitam, guglam, radim što mogu i znam da je potpuno u svom filmu i ne želi interakciju. Tipa uzme slikovnicu, ja dođem k njemu i krenem pokazivati 'maca mjau, pas vau vau', on ustane, ode na drugo mjesto i sam lista. Kockice čim krenem s njim slagati, on se miče i nešto drugo uzme." napisala je glumica.

"Jako dug i frustrirajuć put dok je prihvatio išta raditi sa mnom. Prvi pregled logopeda, uputa za kompletnu obradu, zadnji u nizu pregleda je za šest mjeseci. Pitam pa kada će doći na red terapija ako godina dana treba od narudžbe do zadnjeg pregleda. 'Ma budete Vi ušli na listu s terminom prvog pregleda.' Nećemo nikog zvati da 'gura', ima vremena." otkrila je Marijana koja kaže da njezino dijete od prvog naručivanja kod doktora do početka terapije treba čekati više od godinu i pol.

"Obavili zadnji pregled, došla uputa da se uključi dijete u terapiju, zovem za termin, kaže 6-9 mjeseci se čeka termin terapije. Od prvog naručivanja na pregled do prvog termina terapije preko godinu i pol. "

Naglasila je da će njezin sin tada biti star tri godine te da bi s terapijom ili bez nje već trebao govoriti.

"Jakov će tada biti tri godine star i trebao bi s terapijom ili bez nje već govoriti, odnosno do tada mu moramo mi privatno plaćati jer do treće se najviše može napraviti, tako kažu stručnjaci. Osobno poznajem par ljudi koji su imali koga zvati i vrlo brzo bili u sustavu. Zar da ja sad idem preko gluhe djece i djece s ozbiljnim teškoćama i naručim svoje? A opet, da pustim svoje kojem mogu pomoći dok drugi to neće se libiti napraviti? Dal' je moguće da u ovoj državi BAŠ ZA SVE treba veza? Pa i za ZDRAVLJE DJECE? PUN MI JE...", zaključila je glumica.

