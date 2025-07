Manuela osvojila prednost za plavce, a Dejan prozvao svoju obitelj: 'Sad su frendovi, a pljuvali su jedni po drugima'

Jutro u plavom timu počinje radno, a vođa Manuela nije zadovoljna motivacijom svojih ukućana. Smeta joj što dugo spavaju dok ona prva kreće u akciju i ne da joj se više ponavljati: „Ako znamo tko što radi, kreće se brzo!“. Glavna tema u ''narančastoj'' kući i dalje su nominacije. Nikolina sumnja u svoju teoriju o ženskoj prevlasti na imanju i odabiru Dejana za prvog duelista.

Dejan je odlučio s Darkom iskomentirati njegov odnos s Jelenom, no Darko mu nije htio otkriti da se radi o šali. „Nasjeli su na priču kao na lopatu“, zabavljao se Darko. „Prvobitna namjera nije bila da ikoga uznemiravamo, jednostavno smo se prepustili tome da ljudima damo priču, ako već žele pričati o tome... A s druge strane, ako ih je to malo spustilo što se tiče zadatka, pa još bolje za nas“, trljala je ruke i Jelena, koja je pred Dejanom čak odlučila napasti i Manju jer je proširila ''tračeve'' o njima, a Manja je prihvatila igru.

Dejan je odmah s ostalima odlučio podijeliti novosti o svađi Manje i Jelene i zaintrigirao ih. „Razumijem zašto je Jelena tako reagirala... Ali mora biti svjesna da sve što radi ovdje, radi pred očima svih. Teško da se ovdje išta može sakriti“, svoj sud je dao i Mario. „Nadam se da će uspjeti kao par, Darko je dobar dečko“, zaključili su.

Voditeljica Nikolina Pišek stiže na imanje jer vrijeme je za duel vođa obitelji, no nikome nije do borbe. „Pobjednica će steći lijepu prednost za svoju obitelj“, kazala je Nikolina Pišek Anđi i Manueli. U naizgled simpatičnom izazovu morale su ustima prenijeti jabuke iz bačve pune vode u svoju košaru, a pobijedit će ona koja to napravi brže i prenese više jabuka. „Glavom mi prolazi misao da ja to ne mogu“, priznala je Anđa koja se jako mučila, no obje su vrlo teško dolazile do jabuka, a i one koje su ulovile, ispale bi im.

„Na njezinom mjestu dao bih sve od sebe“, prvi duelist Dejan kritizirao je Anđu i njezin strah od ronjenja i vode.

Ipak na kraju napete borbe, pobjedu je odnijela Manuela sa šest prikupljenih jabuka i osvojila prednost. „Vaše smjene za cijeđenje bučinog ulja neće više trajati dva nego dva i pol sata“, otkrila je Nikolina. „Htjela sam postići, a nadam se da su vidjeli to danas, je da na svom primjeru pokažem što znači borba za obitelj, što znači prebrodi svoje strahove i potrudi se da bi poslije svima bilo lakše“, poručila je jasno i glasno, no nije bila zadovoljna njihovom ravnodušnošću. „U mojim očima ostaje ista što se tiče vodstva, mislim da ta neka njezina pravila nisu OK i da je previše ušla u ulogu“, Darko nije bio impresioniran.

Počinje show Farma, prvi dan donijet će brojne obrate: 'Ovdje ima licemjernih i pokvarenih'

Nakon novog poraza prvi duelist Dejan krenuo je sam u zadatak, ali ubrzo mu s prešanjem ulja odlučile pomoći Rebecca i Nikolina. No sve je teklo jako sporo pa je vrijeme bilo najveći strah kandidata. Manuela i plavci bili su spremni za svoje vrijeme prešanja ulja pa su potjerali narančaste iz radionice. „Pustili smo im... Nije nam se dalo trpjeti. Ostavili smo im koštice koje nisu dobre kao primjer pa neka si misle“, Rebecca je pokušala zavarati konkurenciju, a to je učinio i Mario kazavši im da im boja ulja nije dobra.

Vrijeme je i za novu kupovinu jer na imanje je stigao trgovac Hamdija. Mario i Manuela bili su predstavnici svojih obitelji i imali veliku tremu. „Kad ja prodrmam ove kukove, cijene spuštaju odmah, a tlak se diže“, Manuela je otkrila svoju taktiku. No iskusni Hamdija Mariju i Manueli uspio je podvaliti čak i božićnu jelku i kuglice koje su na kraju ponijeli svojim obiteljima: „Mislim da mi je ovo bila najbolja prodaja!“ „Ako misle da oni mogu kupiti bolje i više, što nisu oni išli“, poručila je Manuela svojim plavima, a ni narančasti nisu baš bili zadovoljni kupljenom količinom.

A dok Dejan i Ivan rade na zadatku, ostali članovi njihove obitelji krate vrijeme izborom za miss Farme. „Uopće ih nije briga hoćemo li proći zadatak ili ne“, Ivan je bio prilično iziritiran. „Oni su sad frendovi, a pljuvali su jedni po drugima“, Dejan je dodao, poručivši da njih dvojica najviše rade. Nikolina je, pak, smatrala da je samo ljutit jer je odabran za prvog duelista i ovu igru smatra preosobnom.

U isto vrijeme, ekipa u štali zabrinuta je oko boje svog ulja, a ponestalo im je i suhih sjemenki pa su smišljali traktike. „Ako ostanemo ovdje još jedan tjedan u štali, mislim da to neće biti dobro za naše odnose“, zaključili su kako se pod svaku cijenu moraju potruditi da pobijede. Što donosi idući dan na Farmi, pokazat će nova epizoda, sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.