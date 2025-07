Vjenčao se domaći glumački par koji je oduševio javnost zarukama na pozornici

Prošlog vikenda, krajem lipnja, hrvatska glumačka i komičarska scena postala je bogatija za još jedan sretan bračni par. Aleksandar Lazić i Nataša Popović, koje publika od milja zove Aleks i Bara, svoju su ljubavnu priču, koja se godinama odvijala kako na pozornici tako i izvan nje, okrunili brakom. Svadbena svečanost, održana u idiličnom okruženju Ludbrega, bila je rezervirana samo za najbliži krug obitelji i prijatelja, daleko od svjetala reflektora koja su ih pratila tijekom njihove javne prosidbe. No, intimna atmosfera nije značila i manjak zabave.

- Potrajalo je do jutarnjih sati, a bilo je baš dobro, ma divno. Tamburaši su svirali bez struje, svi smo bili veseli, a u jednom času su došli i neki cirkusanti, romska skupina, i bilo je baš zabavno - rekao je Aleks za 24 sata. Otkrio je i da će medeni mjesec provesti - doma. - Baš montiramo bazen, imamo građevinske radove. Ali kad to završimo, počinje pravi medeni mjesec. Bil bu pod trešnjom, uz komarce, pčele i pokojeg stršljena, šaljivo je poručio.

Novopečeni supružnici su na društvenim mrežama objavili fotografije s vjenčanja, a Nataša je odmah dodala i prezime Lazić.

Podsjetimo, Aleksandar je svoju Natašu zaprosio u varaždinskom HNK. Nakon izvedbe popularne predstave "Gola istina", tijekom 15. po redu Tjedna smijeha, odlučio je napraviti korak koji je njegovu partnericu Natašu, ali i cijelu publiku, ostavio bez daha. Dok se zastor spuštao, a pljesak još odzvanjao dvoranom, Aleks je kleknuo pred Natašu i postavio joj sudbonosno pitanje. Iznenađenje je Natašu Popović ganulo do suza, a njezin oduševljeni i glasan pristanak odjeknuo je snažnije od bilo koje scenske replike.

Snimka tog emotivnog čina ubrzo je postala viralni hit na društvenim mrežama, a tisuće ljudi podijelilo je i komentiralo romantičnu gestu koja je pokazala da prava ljubav ne poznaje scenarij. Iako je sve izgledalo savršeno isplanirano, Lazić je kasnije priznao kolika je doza treme i neizvjesnosti stajala iza njegovog hrabrog poteza. Kao pravi komičar, bio je spreman na sve ishode, pa čak i na onaj negativan. U jednom od kasnijih intervjua otkrio je kako je imao spreman i "plan B" – da se, u slučaju da Nataša kaže "ne", iz cijele situacije izvuče dobrom šalom i okrene sve na komediju.

Aleksandar i Nataša godinama su bili partneri ne samo u privatnom životu, već i na pozornici, gdje su kao duo "Aleks i Bara" gradili svoju karijeru i zabavljali publiku diljem Hrvatske. Upravo je ta sinergija privatnog i poslovnog postala njihov zaštitni znak. Kemija koja je postojala među njima bila je opipljiva, a njihove zajedničke izvedbe bile su prožete autentičnom bliskošću koju je nemoguće odglumiti. Sama Nataša je u nekoliko navrata izjavila kako joj je život s Aleksandrom uglavnom nepresušan izvor zabave, što se jasno vidjelo u svakom njihovom nastupu. – Život mi je kraj Aleksandra uglavnom zabava. U svakom trenutku je humorističan, znam me nasmijati do suza. Živa je istina, ako muškarac zna nasmijati ženu, da može osvojiti i njezino srce. To je živa istina! Da je drukčije, ne bismo vjerojatno bili skupa, kazala je Nataša.