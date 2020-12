Maja Šuput simpatičnim videom otkrila spol svoje bebe

Maja Šuput i Nenad Tatrinov otkrili su spol njihove bebe koja se treba roditi u ožujku. Na videu koji je Maja objavila na društvenim mrežama par je otvorio kutiju iz koje su izašli plavi baloni što je znak da očekuju sina. U pozadini je svirala i Majina pjesma za djecu "Što je to ljubav".

Majin video u manje od sat vremena pogledan je više od 30 tisuća puta, a između ostalih čestitali su joj Marijana Batinić i Nataša Janjić.

– Zanimljivo je to da smo od početka pandemije stalno razgovarali o tome kako bi sada bilo najbolje. Bio je lockdown, nema noćnog života, putovanja.. Saznala sam jedno jutro kad smo kretali na more, početkom sedmog mjeseca. Koliko god da ste vi u životu spremni i koliko god to želite, onaj dan kad to saznate jednostavno upadnete u stanje šoka. Zablokirala sam, bila sam sama ujutro kod kuće i samo sam zanijemila. Tri dana trebala su mi da shvatim da je to istina i stalno sam mislila da je to neki san. Čekala sam muža da dođe po mene i tih sat vremena koliko sam ga čekala mislila sam da ću poludjeti od čekanja, kazala nam je nedavno Maja Šuput i dodala kako nema nikakvih problema u trudnoći.

– Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Sva moja garderoba je XS, a sad se baš lijepo vidi trbuščić, ušli smo u peti mjesec i sad ili po novu garderobu ili ću nabaviti još šire haljine, s obzirom na to da u hlače više ne stanem.

Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku, rekla je Maja.