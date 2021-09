Maja Šuput progovorila o škakljivoj situaciji: 'Iza cijele ove priče je Nenad, ja nisam došla do tog računa'

Pjevačica Maja Šuput predstavila je novu pjesmu "Ženo draga", prvu nakon što je postala majka. Šuput je ljetos uživala u obiteljskom životu, ali i u poslu.

"Samo se još netko iz paštete nije sjetio da me angažira jer će ovo doslovno biti jedan skok" kazala je Maja za InMagazin.

Odlučila se dotaknuti i jedne škakljive teme.

"Iza cijele ove priče je Nenad, jer ja sam netko tko sve smili i prepustim to njemu. Recimo, kad čitate da ja nisam platila režije, netko mora shvatiti da ja tu uplatnicu nisam ni dobila, a i ako sam je dobila, ostala je u Garešnici na gaži. Ne da nisam platila, nego nisam došla do tog računa, ali zahvaljujem ovim ljudima koji pišu da moram to platiti. Hoću reći, nisam za te papirnate stvari, a Nenad je baš za to, papirologija, komunikacija, dogovori i tako dalje. Ali kad se prča o financijama, onda se ipak nešto i mene pita", rekla je Šuput.

Podsjetimo, obitelj Šuput – Tatarinov nedavno je uživala u godišnjem odmoru u Turskoj, u luksuznom resortu D Maris Bay. Pjevačica Maja Šuput i njezin suprug Nenad prvi put su sa sinom Bloomom otputovali na odmor izvan Hrvatske, a Maja je svoje obožavatelje svakodnevno izvještavala kako se Bloomu sviđa u resortu i kako je uživao u putovanju zrakoplovom. Također, ljetos su se družili i s Majinom kolegicom Ninom Badrić (49) na Hvaru, a pratitelje su oduševile fotografije na kojima je Nina pozirala s Bloomom.

