Ella Dvornik poručila Šuput da rodi još djece, a Majin prijedlog oduševio pratitelje: 'Ništa od toga, ali...'

Glazbenica Maja Šuput (43) na društvenim je mrežama dijelila fotografije sa svojeg putovanja u Dubai gdje je bila sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom. Par je uživao tijekom odmora, a objavili su i jednu zajedničku fotografiju. Maja je pored fotografije otkrila da je to Nenadu prvi selfie.

- Za nekog tko nikad nije okinuo selfie, dosta dobra fotka. Dubai nights... – napisala je pored fotografije na kojoj su pozirala zagrljeni tijekom jednog zajedničkog izlaska.

U komentarima su im tada pratitelji uputili brojne komentare. „Predivni“, „Moćno“, „Ma daj najljepši“, pisali su im, a Maji se javila i influencerica Ella Dvornik koja je imala malo drugačiji komentar.

- Molim vas još djece – hvala, uprava – napisala je, a Šuput joj je odmah odgovorila.

- Ovo je jedna od boljih. Taj film ne budemo gledali! Ali svakako predlažem dejt Lumi i Blooma, imamo odmah i hashtag „BlooMi“, poručila je glazbenica kroz smijeh.

- Dok dišem, nadam se - odgovorila je Ella uz emotikon koji plače od smijeha.

Foto: Instagram screenshot Podsjetimo, Maja je Blooma rodila u ožujku prošle godina, a maleni ej već posjetio brojne lokacije. Jedna od njih je i Meksiko gdje su uživali u veljači. Bloomu je to bio prvi prekooceanski let, no nije im to stvaralo probleme. Zbog Blooma su tada izabrali Turkish Airlines jer je njihov let krenuo u 20 sati, kada je njemu prirodno bilo da zaspe, a u biznis klasi kojom su se vozili postoji i opcija unajmljivanja kinderbeta.

Ella ima dvije kćeri, a soju mlađu kćer Lumi Wren rodila je veljači 2020.

